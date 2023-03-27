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Збирав дані про критичну інфраструктуру Польщі: затримано шпигуна РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збирав дані про критичну інфраструктуру Польщі: затримано шпигуна РФ
фото ілюстративне

Суд відправив затриманого під тимчасовий арешт терміном на три місяці

Служба військової контррозвідки Польщі затримала у Гданську іноземця. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і тепер йому загрожує десять років позбавлення волі. Про це повідомляє Польське телебачення.

Іноземцю, який перебуває у Польщі з січня, інкримінують збір відомостей про критично важливу інфраструктуру у Поморському та Куявсько-Поморському воєводстві на півночі країни.

Чоловіка затримано 21 березня, суд відправив затриманого під тимчасовий арешт терміном на три місяці. Його підозрюють у веденні шпигунської діяльності на користь російської розвідки.

Під час допиту підозрюваний зізнався у шпигунській діяльності та передав слідчим деталі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

Теги: Польща шпигун росія суд

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