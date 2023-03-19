Винищувачі НАТО вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії
Літаки Британії та Німеччини здійснюють патрулювання повітряного простору в регіоні
Британські та німецькі винищувачі Тайфуну перехопили російські літаки, які здійснювали політ поблизу повітряного простору Естонії. Про це повідомили у пресслужбі Королівських ВПС Великої Британії (RAF).
Зазначається, що винищувачі НАТО здійснили перехоплення біля узбережжя Естонії вже вдруге цього тижня.
«Пара літаків НАТО вилетіла на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого під назвою «Красті», його супроводжували два винищувачі Су-27 Фланкер і військово-транспортний літак Ан-12 Куб», – йдеться в повідомленні.
Російські літаки були перехоплені у безпосередній близькості від естонського повітряного простору.
У ВПС Британії уточнили, що їхня військова авіація спільно з ВПС Німеччини проводить спільне повітряне патрулювання НАТО, і перехоплення є – звичайною місією НАТО для Тайфунів і є підтвердженням того, що Велика Британія та Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника в цей напружений час.
Нагадаємо, журналісти CBS спроектували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Коментарі — 0