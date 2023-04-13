Винищувачі для України: Польща надіслала запит до уряду Німеччини

Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів

Реакції німецького уряду поки немає

Влада Польщі надіслала запит до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну літаків МіГ-29. Йдеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві. Про це повідомляє німецьке видання DPA.

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«Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка», – пишуть ЗМІ.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін. «Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися», – пояснили журналісти.

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Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ від союзників.