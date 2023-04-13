Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі для України: Польща надіслала запит до уряду Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Польща надіслала запит до уряду Німеччини
Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів
фото: dw.com

Реакції німецького уряду поки немає

Влада Польщі надіслала запит до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну літаків МіГ-29. Йдеться про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві. Про це повідомляє німецьке видання DPA. 

«Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка», – пишуть ЗМІ.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін. «Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися», – пояснили журналісти.

Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.

Як повідомлялося, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ від союзників. 

Читайте також: Як стати пілотом F-16. Фаховий розбір
Теги: Польща Німеччина Берлін винищувач літак війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Замість того, щоб зафіксувати збитки, ця маленька пародія на Йосипа Віссаріоновича продовжує нагнітати градус
Росія має всі шанси перетворитися на Верхню Вольту без ракет
26 березня, 14:08
Російський диктатор Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі
Розвідка назвала країни, у яких Кремль намагається купити зброю
16 березня, 15:47
За добу ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак на Донбасі
Окупанти використовують тактику терору та безуспішно атакують на п’ятьох напрямках
14 березня, 06:46
У РФ звільнено генерала, який забезпечив окупантам великі втрати під Вугледаром
У РФ звільнено генерала, який забезпечив окупантам великі втрати під Вугледаром
27 березня, 08:12
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
26 березня, 16:28
«Диявол на землі»: Зеленський емоційно звернувся до українців у річницю звільнення Бучі
«Диявол на землі»: Зеленський емоційно звернувся до українців у річницю звільнення Бучі
31 березня, 12:07
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
27 березня, 13:08
У російській історії завжди зовнішня політична поразка вела до зрад
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
3 квiтня, 15:39
Війська РФ готуються до контрнаступу ЗСУ
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
8 квiтня, 09:58

Політика

Винищувачі для України: Польща надіслала запит до уряду Німеччини
Винищувачі для України: Польща надіслала запит до уряду Німеччини
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував
Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів
Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів
Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times
Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times
США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН
США покарали делегацію Росії, яка головує в Радбезі ООН
Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post
Хто відповідальний за витік секретних документів Пентагону: розслідування The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
22K
В Україні зафіксовано землетрус
19K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
15K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
12K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту