Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли закінчиться війна і що чекає Україну взимку
фото: depositphotos.com

Мобілізація жінок, повернення чоловіків і Херсон: що буде з Україною далі

Поїхали. Частина 1.

  • Коли закінчиться війна?

Я вже писав, що війна закінчиться через 5-6 місяців після завершення війни в Ірані. До речі виглядає так, що війна в Ірані закінчиться найближчим часом – поразкою США і союзників. Згодом напишу розгорнутіше.

  • Чи будуть мобілізовувати жінок?

Ні. Але можливо зроблять жіночі мотиваційні пакети, щоб жінки добровільно зголошувались.

  • Яке ваше ставлення до новин про Генпрокурора?

Ви дивитесь другий сезон плівок від «NABU pictures». Сезонів буде багато. Я думаю, коли вийде фінальний ви будете вражені настільки, що навіть повномасштабне вторгнення померкне. У НАБУ є все. Що логічно з огляду на рівень компетентності фігурантів їх плівок.

  • На скільки часу у РФ є ще ресурси для ведення війни?

Питання не в кількості ресурсів, а в порозі болю. Тобто який стан справ стане для них критичним. Я вважаю, що він вже критичний.

Незважаючи на високу ціну на нафту, в них надмірний дефіцит бюджету. Ви маєте розуміти, що запас ресурсів в Кремля гігантський, але витрати такі ж. Саме так розпався совок, і я думаю, наближення схожого сценарію вже наступило. Однак, історія по іншому рахує свій час.

  • Чи будуть вертати чоловіків з закордону?

Ні. Це не можливо. Не думаю, що є такі тупі країни, щоб добровільно зменшувати робочу силу в себе. Але було б правильно, щоб ці чоловіки долучались до виробництва української і європейської зброї на їх території. Це могла б бути спільна програма України і ЄС.

  • Які шанси нам вистояти в цю зиму, в цей непростий час?

Потрібно розділити, які шанси для країни і для Києва. Для країни досить великі. Для Києва значно менші. На мою думку, зараз підготовка до зими недостатньо комплексна. Забагато фокусуються на одному, і значно мало на іншому. Наприклад, великим питанням є освіта дітей, а до цього прив'язані батьки.

  • Прокоментуйте заяву Трампа з проханням до Зеленського не бити по НПЗ РФ.

Трамп завжди думав про себе, і це ніколи не зміниться). Станом на зараз я не вірю в можливість енергетичного перемир'я. Це не вигідно ні їм, ні нам. Тому варто почати з інших «перемир'їв»: морське, авіаційне тощо.

  • Що буде з Херсоном?

Херсон поки буде містом – привидом. Тобто місто звідки треба максимально евакуювати людей. Але після війни у цього міста буде неймовірне майбутнє.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву про допомогу Україні
Польща анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
10 вересня, 18:44
США хочуть спробувати зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли атаки РФ по українській енергетиці посилювали кризу
Зеленський розповів про новий план США для України та Росії на зиму
7 вересня, 21:28
Пекін має намір посилити комунікацію та координацію і сприяти політичному врегулюванню
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю допомогти завершити війну в Україні
1 вересня, 11:57
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі
Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ Україну протягом дня
28 серпня, 20:43
Для ліквідації пожежі залучався роботизований пожежний комплекс
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранена, загорівся склад (фото)
27 серпня, 20:50
Власюк визнав, що Росія досі знаходить способи отримувати іноземні компоненти, необхідні для виробництва ракет і дронів
Чипи з Індії більше не доїжджають до РФ. Оприлюднено нові дані про санкційні успіхи
26 серпня, 15:24
Наслідки удару по Одещині
Одещина всю ніч була під ударом, в частині області – перебої зі світлом і водою
22 серпня, 09:47
Молдовське село Талмаза
Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат
17 серпня, 18:52
Майстерня наземних роботизованих комплексів
Reuters: Україна масово впроваджує наземні безпілотники для заміни піхоти на передовій
12 вересня, 04:05

Віктор Андрусів

Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання
Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання
Переговори, яких не уникнути. Путін отримав перевагу
Переговори, яких не уникнути. Путін отримав перевагу
Путін не піде без Донбасу. Чого чекати Україні восени
Путін не піде без Донбасу. Чого чекати Україні восени
Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії
Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії
Останній ривок. Путін повторює помилки Гітлера
Останній ривок. Путін повторює помилки Гітлера
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
113K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
69K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua