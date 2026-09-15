Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання
Мобілізація жінок, повернення чоловіків і Херсон: що буде з Україною далі
Поїхали. Частина 1.
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Коли закінчиться війна?
Я вже писав, що війна закінчиться через 5-6 місяців після завершення війни в Ірані. До речі виглядає так, що війна в Ірані закінчиться найближчим часом – поразкою США і союзників. Згодом напишу розгорнутіше.
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Чи будуть мобілізовувати жінок?
Ні. Але можливо зроблять жіночі мотиваційні пакети, щоб жінки добровільно зголошувались.
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Яке ваше ставлення до новин про Генпрокурора?
Ви дивитесь другий сезон плівок від «NABU pictures». Сезонів буде багато. Я думаю, коли вийде фінальний ви будете вражені настільки, що навіть повномасштабне вторгнення померкне. У НАБУ є все. Що логічно з огляду на рівень компетентності фігурантів їх плівок.
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На скільки часу у РФ є ще ресурси для ведення війни?
Питання не в кількості ресурсів, а в порозі болю. Тобто який стан справ стане для них критичним. Я вважаю, що він вже критичний.
Незважаючи на високу ціну на нафту, в них надмірний дефіцит бюджету. Ви маєте розуміти, що запас ресурсів в Кремля гігантський, але витрати такі ж. Саме так розпався совок, і я думаю, наближення схожого сценарію вже наступило. Однак, історія по іншому рахує свій час.
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Чи будуть вертати чоловіків з закордону?
Ні. Це не можливо. Не думаю, що є такі тупі країни, щоб добровільно зменшувати робочу силу в себе. Але було б правильно, щоб ці чоловіки долучались до виробництва української і європейської зброї на їх території. Це могла б бути спільна програма України і ЄС.
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Які шанси нам вистояти в цю зиму, в цей непростий час?
Потрібно розділити, які шанси для країни і для Києва. Для країни досить великі. Для Києва значно менші. На мою думку, зараз підготовка до зими недостатньо комплексна. Забагато фокусуються на одному, і значно мало на іншому. Наприклад, великим питанням є освіта дітей, а до цього прив'язані батьки.
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Прокоментуйте заяву Трампа з проханням до Зеленського не бити по НПЗ РФ.
Трамп завжди думав про себе, і це ніколи не зміниться). Станом на зараз я не вірю в можливість енергетичного перемир'я. Це не вигідно ні їм, ні нам. Тому варто почати з інших «перемир'їв»: морське, авіаційне тощо.
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Що буде з Херсоном?
Херсон поки буде містом – привидом. Тобто місто звідки треба максимально евакуювати людей. Але після війни у цього міста буде неймовірне майбутнє.
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