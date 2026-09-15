Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання

Мобілізація жінок, повернення чоловіків і Херсон: що буде з Україною далі

Поїхали. Частина 1.

Коли закінчиться війна?

Я вже писав, що війна закінчиться через 5-6 місяців після завершення війни в Ірані. До речі виглядає так, що війна в Ірані закінчиться найближчим часом – поразкою США і союзників. Згодом напишу розгорнутіше.

Чи будуть мобілізовувати жінок?

Ні. Але можливо зроблять жіночі мотиваційні пакети, щоб жінки добровільно зголошувались.

Яке ваше ставлення до новин про Генпрокурора?

Ви дивитесь другий сезон плівок від «NABU pictures». Сезонів буде багато. Я думаю, коли вийде фінальний ви будете вражені настільки, що навіть повномасштабне вторгнення померкне. У НАБУ є все. Що логічно з огляду на рівень компетентності фігурантів їх плівок.

На скільки часу у РФ є ще ресурси для ведення війни?

Питання не в кількості ресурсів, а в порозі болю. Тобто який стан справ стане для них критичним. Я вважаю, що він вже критичний.

Незважаючи на високу ціну на нафту, в них надмірний дефіцит бюджету. Ви маєте розуміти, що запас ресурсів в Кремля гігантський, але витрати такі ж. Саме так розпався совок, і я думаю, наближення схожого сценарію вже наступило. Однак, історія по іншому рахує свій час.

Чи будуть вертати чоловіків з закордону?

Ні. Це не можливо. Не думаю, що є такі тупі країни, щоб добровільно зменшувати робочу силу в себе. Але було б правильно, щоб ці чоловіки долучались до виробництва української і європейської зброї на їх території. Це могла б бути спільна програма України і ЄС.

Які шанси нам вистояти в цю зиму, в цей непростий час?

Потрібно розділити, які шанси для країни і для Києва. Для країни досить великі. Для Києва значно менші. На мою думку, зараз підготовка до зими недостатньо комплексна. Забагато фокусуються на одному, і значно мало на іншому. Наприклад, великим питанням є освіта дітей, а до цього прив'язані батьки.

Прокоментуйте заяву Трампа з проханням до Зеленського не бити по НПЗ РФ.

Трамп завжди думав про себе, і це ніколи не зміниться). Станом на зараз я не вірю в можливість енергетичного перемир'я. Це не вигідно ні їм, ні нам. Тому варто почати з інших «перемир'їв»: морське, авіаційне тощо.

Що буде з Херсоном?

Херсон поки буде містом – привидом. Тобто місто звідки треба максимально евакуювати людей. Але після війни у цього міста буде неймовірне майбутнє.