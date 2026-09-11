Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Росія готує криваві провокації на ТОТ перед виборами до Держдуми
фото: ЕРА

Російські спецслужби планують використати незаконні вибори до Держдуми для створення «українського сліду»

Російські спецслужби готують резонансні провокації та терористичні акти на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ. Москва планує представити їх як операції української сторони та використати для досягнення внутрішньополітичних і військових цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, особливо високою ймовірність провокацій буде під час активного голосування 18–20 вересня на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Українська розвідка назвала три основні сценарії, які можуть реалізувати російські спецслужби.

Перший передбачає підриви так званих виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час. У СЗРУ вважають, що це дозволить окупантам уникнути значних втрат серед залучених до незаконного голосування осіб, але водночас отримати необхідні для пропаганди кадри зруйнованих об'єктів.

Другим сценарієм можуть стати диверсії на транспорті або інфраструктурі, які використовують для перевезення членів окупаційних виборчих комісій. Після цього російська сторона може звинуватити в атаках українські безпілотники або диверсійні групи.

Третій варіант – резонансні замахи на колаборантів. Йдеться, зокрема, про керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати, які публічно демонструють лояльність до Росії.

У СЗРУ вважають, що Кремль прагне використати такі провокації одразу для кількох цілей. Зокрема, Москва може спробувати виправдати посилення репресій проти населення окупованих територій та необхідність проведення чергової хвилі мобілізації в Росії.

Ще однією метою українська розвідка називає зрив мирного процесу за посередництва США. Штучна ескалація та звинувачення України мають допомогти Кремлю представити дипломатичний шлях завершення війни як нібито безперспективний.

У розвідці наголосили, що російська влада вже використовувала провокації під час важливих політичних подій для виправдання ескалації та репресивних заходів. На окупованих територіях України Москва також неодноразово звинувачувала українську сторону у вибухах та інших інцидентах під час незаконних виборчих кампаній.

СЗРУ закликала жителів тимчасово окупованих територій у період із 17 до 21 вересня уникати так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, місць скупчення людей та військових об'єктів окупантів.

У службі наголосили, що російські спецслужби здатні допустити жертви серед цивільного населення, якщо це відповідатиме політичним завданням Кремля.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати населення РФ до тривалої війни проти України. Аналітики вважають, що Кремль прагне остаточно закріпити за «Єдиною Росією» роль «партії війни», а її можливу перемогу на виборах до Держдуми використати як свідчення нібито суспільної підтримки продовження агресії.

Читайте також:

Теги: росія вибори в Росії окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палаючий Ozon у Саратові
У Саратові горить логістичний хаб Ozon після атаки
Сьогодні, 04:57
Сибіга наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно посилювати тиск на Росію
Сибіга відреагував на вимогу Кремля до США щодо України
9 вересня, 19:49
Сікорський заявив, що удари по цивільних жодним чином не впливають на ситуацію на Донбасі
Глава МЗС Польщі назвав помилкою удари РФ по українських містах
9 вересня, 10:31
Наслідки ворожої атаки на Київ 8 вересня 2026 року
Ворог масовано атакував Київ: є постраждалі та загиблі (оновлено)
8 вересня, 17:37
Варпахович командує важкою бомбардувальною авіадивізією РФ
У Росії розстріляли генерала-командувача стратегічної авіації – ЗМІ
3 вересня, 13:23
Паралізувати авіацію – означає роз’єднати таку велику країну, як Росія
«Килим» уже розстелено. Небо над Росією – наступна велика ціль Авторська стаття
2 вересня, 15:15
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
30 серпня, 06:03
«Яблоко» намагалося повернутися на вибори через суд
Російський суд остаточно заблокував участь «Яблука» у виборах
17 серпня, 17:47
Співзасновник «Ехо Петербурга» Сергій Недоводін помер після побиття
Пропагандист, який прославляв учасників «СВО», загинув від рук одного з них
14 серпня, 09:45

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua