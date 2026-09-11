Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка

Росія готує криваві провокації на ТОТ перед виборами до Держдуми

Російські спецслужби планують використати незаконні вибори до Держдуми для створення «українського сліду»

Російські спецслужби готують резонансні провокації та терористичні акти на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ. Москва планує представити їх як операції української сторони та використати для досягнення внутрішньополітичних і військових цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, особливо високою ймовірність провокацій буде під час активного голосування 18–20 вересня на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Українська розвідка назвала три основні сценарії, які можуть реалізувати російські спецслужби.

Перший передбачає підриви так званих виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час. У СЗРУ вважають, що це дозволить окупантам уникнути значних втрат серед залучених до незаконного голосування осіб, але водночас отримати необхідні для пропаганди кадри зруйнованих об'єктів.

Другим сценарієм можуть стати диверсії на транспорті або інфраструктурі, які використовують для перевезення членів окупаційних виборчих комісій. Після цього російська сторона може звинуватити в атаках українські безпілотники або диверсійні групи.

Третій варіант – резонансні замахи на колаборантів. Йдеться, зокрема, про керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати, які публічно демонструють лояльність до Росії.

У СЗРУ вважають, що Кремль прагне використати такі провокації одразу для кількох цілей. Зокрема, Москва може спробувати виправдати посилення репресій проти населення окупованих територій та необхідність проведення чергової хвилі мобілізації в Росії.

Ще однією метою українська розвідка називає зрив мирного процесу за посередництва США. Штучна ескалація та звинувачення України мають допомогти Кремлю представити дипломатичний шлях завершення війни як нібито безперспективний.

У розвідці наголосили, що російська влада вже використовувала провокації під час важливих політичних подій для виправдання ескалації та репресивних заходів. На окупованих територіях України Москва також неодноразово звинувачувала українську сторону у вибухах та інших інцидентах під час незаконних виборчих кампаній.

СЗРУ закликала жителів тимчасово окупованих територій у період із 17 до 21 вересня уникати так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, місць скупчення людей та військових об'єктів окупантів.

У службі наголосили, що російські спецслужби здатні допустити жертви серед цивільного населення, якщо це відповідатиме політичним завданням Кремля.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати населення РФ до тривалої війни проти України. Аналітики вважають, що Кремль прагне остаточно закріпити за «Єдиною Росією» роль «партії війни», а її можливу перемогу на виборах до Держдуми використати як свідчення нібито суспільної підтримки продовження агресії.