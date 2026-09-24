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Українська платформа залучила ШІ до уроків: як він допомагає учням

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українська платформа залучила ШІ до уроків: як він допомагає учням
Після уроків система формує історію прогресу та пропонує персоналізовані завдання
фото:thedigital.gov.ua

Платформа використовує штучний інтелект для аналізу уроків, підготовки персоналізованих завдань, мовної практики та підбору викладачів

Українська освітня платформа Preply використовує штучний інтелект на різних етапах навчання – від аналізу занять і виявлення граматичних помилок до створення домашніх завдань та моделювання реальних ситуацій для мовної практики. Водночас компанія тестує роботу алгоритмів і перевіряє створені ними матеріали. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Як ШІ допомагає учням

Один із інструментів платформи – Lesson Insights. Він аналізує хід уроків, допомагає відстежувати прогрес учня та підсвічує повторювані граматичні помилки.

Для цього Preply використовує транскрипти занять. На їхній основі платформа формує історію прогресу та генерує персоналізовані домашні завдання відповідно до потреб конкретного студента.

При цьому викладач може переглянути та відредагувати матеріали, які створив штучний інтелект.

Ще один інструмент – Scenario Practice. Він дає можливість практикувати іноземну мову між заняттями, моделюючи реальні життєві ситуації у розмові з ботом.

ШІ також використовують для підбору викладачів. Алгоритм аналізує низку факторів, щоб поєднати студента та репетитора з урахуванням їхніх інтересів і запитів.

Як Preply тестує нові ШІ-рішення

Для тестування нових рішень Preply розробила систему Prompt Evaluation Framework. Перед інтеграцією нових функцій фахівці перевіряють їхню роботу за різними сценаріями.

Зокрема, для кожного окремого сценарію команди тестують понад 100 варіацій запитів. Також розробники використовують внутрішні бази перевірених даних, щоб оцінювати роботу алгоритмів та зменшувати ризик так званих галюцинацій – коли штучний інтелект генерує неправдиву або неточну інформацію.

Окремо компанія працює з мовними моделями. За даними Мінцифри, граматичні моделі тренують на репрезентативній базі мовців із різних регіонів.

Роботу систем також аналізують професійні лінгвісти. Вони перевіряють результати, зокрема для виявлення неточностей у перекладах.

Які правила діють для користувачів

Preply заявляє про дотримання європейського законодавства щодо захисту персональних даних, зокрема GDPR.

Функції аналізу уроків не активуються автоматично. Вони стають доступними лише після згоди користувача.

Компанія також підписала добровільний кодекс поведінки у сфері штучного інтелекту та стала учасником саморегулівної організації у цій сфері. Організацію створили за ініціативи Мінцифри та громадської організації «Центр демократії та верховенства права».

Preply також регулярно публікує матеріали про відповідальне використання штучного інтелекту у власному блозі.

У Мінцифри зазначають, що досвід платформи може використовуватися для розвитку відповідального підходу до створення цифрових продуктів в Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Google запускає безоплатний курс «Академія ШІ» для вчителів. Програма складається з 12 онлайн-тренінгів, під час яких освітян навчатимуть використовувати інструменти штучного інтелекту для підготовки до занять, створення навчальних матеріалів та роботи з учнями. Учасники також дізнаються про можливості Gemini, Gemini Notebook і Google Vids, а окремі заняття присвятять академічній доброчесності та розвитку критичного мислення.

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Теги: освіта технології штучний інтелект Міністерство цифрової трансформації України

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