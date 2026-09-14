Росіяни вбили прокурора під час атаки на Чернігівщину

Олександр Шкеть понад 15 років працював в органах прокуратури області

Унаслідок російської атаки на місто Прилуки Чернігівської області 14 вересня загинув прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр Шкеть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

«14 вересня 2026 року внаслідок чергової цинічної атаки військами російської федерації міста Прилуки загинув прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр Шкеть», – йдеться у повідомленні.

Олександр Шкеть понад 15 років присвятив службі в органах прокуратури Чернігівської області.

Нагадаємо, 14 вересня російські війська атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства у Прилуках. За попередніми даними, внаслідок удару загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

На місці російської атаки працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки російського удару по цивільній інфраструктурі.