Мер Енергодара повідомив, кому небезпечно пересуватися містом

Мер Енергодара каже, людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом дуже небезпечно

Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території. Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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«У місті окупанти посилили репресивні дії, вони проникли майже у всі квартири по місту. Під’їжджає велика автівка, з неї виходять десь 15-20 озброєних окупантів та обшукують весь під'їзд», – сказав міський голова.

Орлов додав, що протягом останніх півтора місяця росіяни перейшли до примусової паспортизації.

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«Людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території. Десь близько 15 тис. населення лишається в місті, більшість – отримали паспорт РФ. Хтось це добровільно зробив, хтось – під фізичним тиском, репресіями, через підвали, катівні. Тут робиться заява на гарячу лінію правоохоронних органів і відповідальності за це не повинно бути», – підсумував мер Енергодара.

Нагадаємо, під час першого етапу контрнаступу українські війська просувалися досить повільно, але незабаром ситуація зміниться. Це станеться через те, що українські військові наблизилися до фортифікацій росіян, які ускладнювали просування української армії.

Раніше стало відомо, що окупанти перекидають з тимчасово окупованого Мелітополя, що у Запорізькій області, до тимчасово окупованого Криму вантажівки, тягачі та іншу військову техніку.

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.