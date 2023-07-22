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Росія у небезпеці: через глобальне потепління тане найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія у небезпеці: через глобальне потепління тане найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти
Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Науковці стверджують, що РФ нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу

На кадрах, зроблених дроном, фахівці помітили танення найбільшого у світі кратера вічної мерзлоти Батагайка, що на Далекому Сході росії. Це пов'язано з глобальним потеплінням. Про це пише Reuters із посиланням на місцевих жителів і російських учених.

Науковці стверджують, що Росія нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу. Це розтоплює замерзлу тундру, яка охоплює приблизно 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.

Розширення кратера є «ознакою небезпеки», сказав науковий співробітник Інституту вічної мерзлоти імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв. Водночас вчені не впевнені, наскільки швидко буде розширюватися кратер.

«У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мегаопадів, поки вічна мерзлота не зникне… Зі збільшенням температури повітря (кратер – «Главком») буде розширюватися з більшою швидкістю. Це призведе до ще більшого потепління клімату в наступні роки», – зауважив Тананаєв.

«Ми, місцеві жителі, називаємо це «провалом». Він (кратер – «Главком») розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися», – сказав місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков.

Reuters вказує, що танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії. Унаслідок нього викривляються дороги, розбиваються будинки та порушується робота трубопроводів. А масштабні лісові пожежі, які стали ще більш інтенсивними в останні сезони, загострюють цю проблему.

Кратер утворився у російській Республіці Саха після того, як у 1960-х роках у Росії вирубали навколишній ліс, а вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі. Там утворився розрив довжиною в 1 км. Деякі місцеві жителі називають кратер «воротами у підземний світ». Водночас він має наукову назву: мегаопади.

Вічна мерзлота (або вічний мерзлий ґрунт) – це тип ґрунту або порід, які залишаються замерзлим протягом усього року. Цей тип мерзлоти перебуває у місцях із дуже холодним кліматом, де середньорічна температура повітря нижче 0°C. Вічна мерзлота має важливе значення для геології, кліматології та екології.

До слова, вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління.

Нагадаємо, що в Антарктиді тане льодовик Судного дня. Якщо льодовик розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики. 

Раніше міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами з Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.

Як відомо, екстремальні температури б'ють рекорди через початок феномену різкого підвищення температури Ель-Ніньо – що чекає на людей і планету: ООН оновила свої прогнози.

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Теги: росія

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