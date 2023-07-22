Росія у небезпеці: через глобальне потепління тане найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти

Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході країни-агресорки

Науковці стверджують, що РФ нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу

На кадрах, зроблених дроном, фахівці помітили танення найбільшого у світі кратера вічної мерзлоти Батагайка, що на Далекому Сході росії. Це пов'язано з глобальним потеплінням. Про це пише Reuters із посиланням на місцевих жителів і російських учених.

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Науковці стверджують, що Росія нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу. Це розтоплює замерзлу тундру, яка охоплює приблизно 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.

Розширення кратера є «ознакою небезпеки», сказав науковий співробітник Інституту вічної мерзлоти імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв. Водночас вчені не впевнені, наскільки швидко буде розширюватися кратер.

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«У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мегаопадів, поки вічна мерзлота не зникне… Зі збільшенням температури повітря (кратер – «Главком») буде розширюватися з більшою швидкістю. Це призведе до ще більшого потепління клімату в наступні роки», – зауважив Тананаєв.

«Ми, місцеві жителі, називаємо це «провалом». Він (кратер – «Главком») розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися», – сказав місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков.

Reuters вказує, що танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії. Унаслідок нього викривляються дороги, розбиваються будинки та порушується робота трубопроводів. А масштабні лісові пожежі, які стали ще більш інтенсивними в останні сезони, загострюють цю проблему.

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Кратер утворився у російській Республіці Саха після того, як у 1960-х роках у Росії вирубали навколишній ліс, а вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі. Там утворився розрив довжиною в 1 км. Деякі місцеві жителі називають кратер «воротами у підземний світ». Водночас він має наукову назву: мегаопади.

Вічна мерзлота (або вічний мерзлий ґрунт) – це тип ґрунту або порід, які залишаються замерзлим протягом усього року. Цей тип мерзлоти перебуває у місцях із дуже холодним кліматом, де середньорічна температура повітря нижче 0°C. Вічна мерзлота має важливе значення для геології, кліматології та екології.

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Як відомо, екстремальні температури б'ють рекорди через початок феномену різкого підвищення температури Ель-Ніньо – що чекає на людей і планету: ООН оновила свої прогнози.