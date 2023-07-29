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Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів
фото з відкритих джерел

Мелінда Сіммонс: «Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України» 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Про це вона заявила в інтерв'ю АрміяInform.

На запитання щодо її погляду на викрадення Росією українських дітей, дипломатка сказала: «Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, котре не потребує стільки дискусій».

Сіммонс зазначила, що емоційно їй досить важко говорити про це.

Посол Великої Британії вважає, що Росія здійснює гібридну агресію проти України. «Перешкоджання експорту українського зерна – це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться дітей конкретних людей», - додала вона.

За словами Сіммонс, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим. «Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії. – «Главком».) з думкою, що воювати росіянам проти України – це правильно».

Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше – це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге – це психологічна допомога після промивання мізків (росіянами – «Главком»).

Нагадаємо, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

Раніше білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

Теги: росія війна посол викрадення бомбардування Сенат США росіяни

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