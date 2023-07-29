Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів

Мелінда Сіммонс: «Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Про це вона заявила в інтерв'ю АрміяInform.

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На запитання щодо її погляду на викрадення Росією українських дітей, дипломатка сказала: «Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, котре не потребує стільки дискусій».

Сіммонс зазначила, що емоційно їй досить важко говорити про це.

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Посол Великої Британії вважає, що Росія здійснює гібридну агресію проти України. «Перешкоджання експорту українського зерна – це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться дітей конкретних людей», - додала вона.

За словами Сіммонс, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим. «Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії. – «Главком».) з думкою, що воювати росіянам проти України – це правильно».

Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше – це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге – це психологічна допомога після промивання мізків (росіянами – «Главком»).

Нагадаємо, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

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Раніше білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.