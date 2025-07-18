Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю
Дональд Трамп і Гері О'Доног'ю говорили телефоном
фото: bbc.com

Гері О'Доног'ю розповів, що даючи інтерв'ю президент Трамп здавався вразливим і задумливим

Президент США Дональд Трамп відомий своєю звичкою заставати журналістів зненацька. Одним із тих, хто відчув це на собі, став головний репортер ВBC у Північній Америці Гері О'Доног'ю. Про це він написав у колонці для BBC, повідомляє «Главком».

За словами репортера, схоже, телефонні розмови тет-а-тет із представниками ЗМІ подобаються голові Білого дому більше, ніж традиційні пресконференції чи телеінтерв'ю. Журналіст розповів, що хотів поговорити з Трампом 13 липня, у річницю замаху на нього в Батлері, штат Пенсільванія, оскільки він висвітлював цей випадок.

«Мій репортаж про стрілянину на тому самому трампівському мітингу облетів чимало світових ЗМІ і, можливо, привернув до себе увагу президента. Тому я вирішив, що, можливо, скориставшись цим зв'язком, нам вдасться домовитись про ексклюзивне інтерв’ю, що для кореспондента закордонного ЗМІ велика удача, оскільки трапляється нечасто», – запевняє Гері О'Доног'ю.

У неділю ввечері журналісту повідомили, що за кілька хвилин дзвінок відбудеться, але телефон так і не задзвонив, незважаючи на те, що Гері О'Доног'ю з колегами приготувалися до ексклюзивного інтерв'ю.

«До вечора я майже зневірився, що інтерв'ю все ж таки відбудеться, і після довгих кількох тижнів у дорозі, без вихідних, я був виснажений і ліг подрімати. Раптом пролунав дзвінок», – пише він. Телефонувала речниця Трампа, Керолайн Лівітт, яка повідомила, що зараз передасть слухавку президенту.

«Я побіг у вітальню, намагаючись відшукати свій цифровий диктофон. Лінія обірвалася, і я вирішив, що цим все і скінчиться. Але вони знову вийшли на зв'язок, і я майже 20 хвилин проговорив із Трампом абсолютно про все», – похвалився репортер.

Враження журналіста від Трампа

Зокрема Гері О'Доног'ю розповів, що говорячи про замах, президент здавався вразливим і задумливим? було очевидно, що йому некомфортно обговорювати цю тему. «Побачити Трампа таким пересічному американцю вдається нечасто. Моменти роздумів і довгі паузи перед відповідями особливо різко контрастували з його іміджем політика, що завоював популярність виборців саме своєю максимальною відвертістю і непохитною впевненістю у власній правоті», – поділився враженням Гері О'Доног'ю.

Також Гері О'Доног'ю розповів, що Трамп серйозно заглибився в роздуми і перед відповіддю на запитання, чи довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. І, після довгої паузи, нарешті вимовив: «Чесно кажучи, я взагалі майже нікому не довіряю».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. 

Теги: журналіст телефон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чого чекати далі у політиці Трампа?
Путін на шпагаті між Іраном і Трампом
23 червня, 13:53
Трамп та Ердоган зустрілись на полях саміту НАТО
Трамп та Ердоган обговорили російсько-українську війну під час саміту НАТО
25 червня, 01:36
Жага Трампа отримати Нобелівську премію миру за будь-яку ціну спонукає його до тиску на Україну
Художниця Guardian висміяла дії Трампа щодо України
7 липня, 07:23
Відносини Трампа і Макрона стали більш напруженими
Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times
18 червня, 12:00
Президент США занепокоєний тим, що російський жиктатор не зупиняє війну проти України
Трамп змінює позицію щодо Путіна і Зеленського – FT
26 червня, 06:17
У Гаазі Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом
Cаміт НАТО не зміг змінити складного становища України – The Telegraph
26 червня, 13:30
Компанія «Рособоронекспорт» та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США
Трамп скасував санкції проти РФ? ЦПД роз’яснив ситуацію
2 липня, 22:15
Міністр оборони Піт Гегсет не повідомив Білий дім про свої наміри щодо України
Глава Пентагону не попередив Трампа про зупинення постачання зброї Україні – CNN
9 липня, 09:20
Байден розповів, як він підписував рішення про помилування певних осіб
Байден використовував автопідпис для важливих документів – NYT
14 липня, 08:00

Політика

Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю
Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Digi24
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи
Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи
Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
Китай звинуватив іноземні спецслужби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів
США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів
США розглядають продаж Україні системи Patriot із власних запасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
31K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
6477
Путін дав Героя Росії Герою України
5028
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
4874
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua