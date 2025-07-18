Трамп розбудив журналіста посеред ночі, щоб дати інтерв'ю

Гері О'Доног'ю розповів, що даючи інтерв'ю президент Трамп здавався вразливим і задумливим

Президент США Дональд Трамп відомий своєю звичкою заставати журналістів зненацька. Одним із тих, хто відчув це на собі, став головний репортер ВBC у Північній Америці Гері О'Доног'ю. Про це він написав у колонці для BBC, повідомляє «Главком».

За словами репортера, схоже, телефонні розмови тет-а-тет із представниками ЗМІ подобаються голові Білого дому більше, ніж традиційні пресконференції чи телеінтерв'ю. Журналіст розповів, що хотів поговорити з Трампом 13 липня, у річницю замаху на нього в Батлері, штат Пенсільванія, оскільки він висвітлював цей випадок.

«Мій репортаж про стрілянину на тому самому трампівському мітингу облетів чимало світових ЗМІ і, можливо, привернув до себе увагу президента. Тому я вирішив, що, можливо, скориставшись цим зв'язком, нам вдасться домовитись про ексклюзивне інтерв’ю, що для кореспондента закордонного ЗМІ велика удача, оскільки трапляється нечасто», – запевняє Гері О'Доног'ю.

У неділю ввечері журналісту повідомили, що за кілька хвилин дзвінок відбудеться, але телефон так і не задзвонив, незважаючи на те, що Гері О'Доног'ю з колегами приготувалися до ексклюзивного інтерв'ю.

«До вечора я майже зневірився, що інтерв'ю все ж таки відбудеться, і після довгих кількох тижнів у дорозі, без вихідних, я був виснажений і ліг подрімати. Раптом пролунав дзвінок», – пише він. Телефонувала речниця Трампа, Керолайн Лівітт, яка повідомила, що зараз передасть слухавку президенту.

«Я побіг у вітальню, намагаючись відшукати свій цифровий диктофон. Лінія обірвалася, і я вирішив, що цим все і скінчиться. Але вони знову вийшли на зв'язок, і я майже 20 хвилин проговорив із Трампом абсолютно про все», – похвалився репортер.

Враження журналіста від Трампа

Зокрема Гері О'Доног'ю розповів, що говорячи про замах, президент здавався вразливим і задумливим? було очевидно, що йому некомфортно обговорювати цю тему. «Побачити Трампа таким пересічному американцю вдається нечасто. Моменти роздумів і довгі паузи перед відповідями особливо різко контрастували з його іміджем політика, що завоював популярність виборців саме своєю максимальною відвертістю і непохитною впевненістю у власній правоті», – поділився враженням Гері О'Доног'ю.

Також Гері О'Доног'ю розповів, що Трамп серйозно заглибився в роздуми і перед відповіддю на запитання, чи довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. І, після довгої паузи, нарешті вимовив: «Чесно кажучи, я взагалі майже нікому не довіряю».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році.