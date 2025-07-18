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Трамп пригрозив газеті WSJ судом через публікацію про привітання Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пригрозив газеті WSJ судом через публікацію про привітання Епштейна
Трамп: Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує...
фото: The White house/Facebook

Президент США назвав фейком публікацію газету, де вони пишуть, що на ювілей Епштейна був підготований альбом із листами від друзів і родичів мільйонера, а серед них був і лист, нібито підписаний Трампом

Президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Епштейн та Трамп
Епштейн та Трамп
фото: The Wall Street Journal

У відповідь Трамп категорично спростував свою причетність до привітання. В інтерв’ю WSJ він заявив: «Це не я. Це фейк. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова».

Також він пригрозив подати до суду на видання, медіахолдинг NewsCorp і Руперта Мердока. Після публікації матеріалу в соцмережі Truth Social Трамп написав:

«Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на огидну і брудну ганчірку і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність».

Нагадаємо, у 2006 році Епштейна вперше публічно звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітніми. Того ж року його заарештували. А вже у 2019 році, після повторного арешту за звинуваченням у змові з метою сексуальної експлуатації, він помер у в’язниці.

Раніше ми писали, що американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки. 

Теги: США суд Дональд Трамп

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