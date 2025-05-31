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«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ
Гінгріч: Якщо Путіна потрібно переконати, що ми можемо зробити його війну невиграшною
фото з відкритих джерел

Республіканець Грем під час зустрічі з Зеленським заявив, що «гра, в яку грає Путін, скоро зміниться»

Ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч закликав підтримати законопроєкти про запровадження санкцій проти Росії. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Настав час ухвалити законопроєкти Палати представників і Сенату, що накладають санкції на Росію за її продовження атак в Україні, незважаючи на зусилля президента Трампа домогтися припинення вогню», – написав він.

Гінгріч додав, що законопроєкт конгресмена Браяна Фіцпатріка має 16 співавторів від республіканців і 17 від демократів. До того ж сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь мають понад 80 співавторів іншого законопроєкту.

«Якщо Конгрес ухвалить цей закон про санкції проти Росії, це буде чітким сигналом того, що американці втомилися від брехні Путіна, поки він вбиває мирних жителів. Якщо Путіна потрібно переконати, що ми можемо зробити його війну невиграшною та занадто дорогою для продовження, це хороший крок, і його слід зробити якомога швидше», – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, під час якої обговорив подальшу американську підтримку та необхідність посилення тиску на Росію. 

«Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем», – повідомив глава держави.

Зеленський висловив вдячність політикам за їхній візит до України у момент, коли «найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру».

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії.

Він підкреслив, що «гра, в яку грає Путін, скоро зміниться».

«США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита», – сказав Грем.

Раніше сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими. 

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Теги: санкції путін Сенат США переговори законопроєкт

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