Сибіга повідомив деталі можливої зустрічі Зеленського з Путіним

За словами Сибіги, Україна хотіла би бачити Трампа на можливих перемовинах Зеленського та Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що триває робота над підготовкою перемовин на рівні президентів України та Росії. Як передає «Главком», про це він сказав під час спілкування з журналістами в п’ятницю, 23 травня.

За його словами, розглядається зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у розширеному форматі.

Сибіга додав, що Україна хотіла б бачити за столом можливих перемовин і президента США Дональда Трампа.

«Третя позиція над якою ми працюємо, це зустріч на рівні президентів. Між президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми би дуже хотіли б, щоб до неї долучився президент Трамп. Ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих, майбутніх перемовин має бути Європа», – розповів Сибіга.

Український міністр відзначив, що за підсумками зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня було досягнуто домовленостей про обмін полонених і підготовку бачення безумовного припинення вогню.

«Перше – обмін військовополоненими, і сьогодні реалізація цього пункту, як повідомив президент України, розпочалася. Другий пункт – ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо параметрів майбутнього безумовного перемир’я», – сказав він.

До слова, Міністерство закордонних справ України отримало від іспанської сторони офіційну інформацію про смерть колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича і повідомило всі причетні органи для подальшого реагування.

У відповідь на запитання, чи будуть українські правоохоронці залучені до розслідування убивства і про дату репатріацію тіла загиблого в Україну, глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що прокоментує ситуацію з консульської точки зору.