Зупинка вогню «на 2-3 дні» та передача меморандуму: що заявив Мединський після переговорів

У меморандумі РФ продовжує вимагати виведення військ України з чотирьох областей – Axios

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа та видання Axios.

Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Зокрема, серед вимог Росії є виведення сил ЗСУ з українських регіонів, на які претендує Росія. Український чиновник не уточнив конкретні назви, але, ймовірно, мова йде про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Крім цього, РФ запропонувала Україні припинення вогню «на 2-3 дні на окремих ділянках фронту», оскільки це нібито має дозволити зібрати тіла загиблих.

Водночас росіяни запропонували до 10 липня повернути 10 дітей, вивезених з України. Мединський також показав список із 339 прізвищ дітей, переданий Україною.

«Росія розгляне кожну без винятку ситуацію за українським списком дітей, які втратили контакт із батьками», – заявив російський політик і цинічно додав, що російські військові поводяться з дітьми «відповідально, як поводилися радянські солдати».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій. До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.