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Румунія готується передати Україні Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Румунія готується передати Україні Patriot
Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні
фото: з відкритих джерел

Міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні комплекс Patriot

Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами», – йдеться у документі.

Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.

Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.

Нагадаємо, міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення фрагментів невідомого безпілотника біля кордону з Україною.

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Теги: Міноборони Румунія парламент переговори законопроєкт Patriot

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