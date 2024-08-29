Не треба бути наївними та займати позицію жертви – пропонувати і далі качати російський газ

Росія постійно бʼє по газовидобутку України

Для усіх наївних, які вірять у те, що Росія не бʼє по нашій ГТС поки є транзит російського газу через Україну. Міноборони РФ вже відкрито пише, що хоче зупинити нашу ГТС. І вони і далі продовжать бити, щоб занурити нас у темряву та холод.

Просто зараз для них більший пріоритет енергетика, тому на ГТС та ПСГ просто не вистачає ракет. Позавчора була вже шоста хвиля атак по наших сховищах газу.

Від Міноборони Росії: Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины. Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

Крім того, Росія постійно бʼє по газовидобутку України.

Тому не треба бути наївними та займати позицію жертви – пропонувати продовжувати транзит газу з надією, що вони не будуть знищувати нашу ГТС. Будуть! І вже знищують!

А на транзиті газу через Україну вони ще заробляють $5 млрд, які потім повертаються нам у вигляді ракет та шахедів. Нагадаю, що остання масована хвиля обстрілів коштувала росіянам $1,3 млрд. Тому транзитом газу через нас вони зароблять ще на три таких масованих атаки.

Що робити?

У відповідь наносити удари по ПСГ та ГТС Росії, включаючи транзитні газогони! Служба безпеки України Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертайтесь, якщо потрібна консультація. Припинити транзит російського газу с 1 січня! 3. Відкинути всі ці корупційні пропозиції транзиту «азербайджанського газу», які активно проштовхує Група «Нафтогаз».

Бо немає ніякого вільного газу в Азербайджані, це буде той самий російський газ, але замаскований під азербайджанський. І Росія продовжить заробляти $5 млрд щорічно, а по нас продовжуватимуть прилітати російські ракети.