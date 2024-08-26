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Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
До списоку командирів та політичних діячів ХАМАСу, яких потрібно ліквідувати, увійшов Сінвар
фото із відкритих джерел

Яхью Сінвар давно вважається фактичним лідером ХАМАСу, хоча посаду голови політбюро обійняв лише у серпні

США та Ізраїль останніми роками вклали величезні зусилля у спроби знайти та ліквідувати нового голову політичного бюро ХАМАСу Яхью Сінвара. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників з обох країн.

Як повідомляють журналісти, Сінвару 61 рік. У 1980-і роки його завербував засновник ХАМАСу шейх Ахмед Ясін, після чого його вплив у групуванні неухильно зростав, пише The New York Times. Він провів кілька років в ізраїльських в'язницях, де вивчив іврит, і був звільнений у жовтні 2011 року разом з більш ніж тисячею палестинських ув'язнених в рамках обміну ізраїльського солдата Гілада Шаліта, який потрапив у полон.

The New York Times зазначає, що Сінвар давно вважається фактичним лідером ХАМАСу, хоча посаду голови політбюро обійняв лише у серпні, після того, як колишній керівник Ісмаїл Ханія був убитий у Тегерані. За даними газети, за кілька тижнів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року в країні створили спеціальний комітет, куди увійшли високопоставлені ізраїльські розвідники та військові чиновники. Він схвалив список командирів та політичних діячів ХАМАС, яких потрібно ліквідувати, туди увійшли Ханія та Сінвар.

Військова розвідка Ізраїлю та Загальна служба безпеки (Шин-Бет) створили спеціальний осередок, який мав єдину мету – знайти Сінвара. ЦРУ також сформувало оперативну групу, а Пентагон направив до Ізраїлю війська спеціального призначення для консультування військових. Сполучені Штати, які вважають ХАМАС терористичною організацією, та Ізраїль налагодили канал для обміну інформацією про місцезнаходження Сінвару та інших лідерів ХАМАСу, а також заручників.

«Ми доклали значних зусиль і ресурсів, щоб допомогти полюванню ізраїльтян на вище керівництво, особливо на Сінвара»,– сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. В Ізраїлі підтримку Вашингтона вважають безцінною.

Розвідка вважає, що в перші тижні війни Сінвар разом із сім'єю жив у тунелях під Газою і час від часу спілкувався телефоном із представниками ХАМАСу у Досі. Американські та ізраїльські спецслужби змогли прослухати деякі розмови, але не визначити його місцезнаходження. Пізніше Сінвар переїхав до міста Хан-Юніс на півдні сектору, звідки іноді їздив до Рафи. У січні Ізраїль завдав авіаударів за цілями в Хан-Юнісі, але лідера ХАМАСу вже там не було – як пише видання, він «поспіхом залишив бункер, залишивши після себе стоси ізраїльських шекелів».

За словами співрозмовників, Сінвар кілька місяців тому відмовився від електронних засобів комунікації, а зв'язок із членами угруповання підтримує через мережу кур'єрів. У минулому так діяли не лише керівники ХАМАСу, а й засновник «Аль-Каїди» Усама бен Ладен. На відміну від бен Ладена останніми роками, Сінвар активно керує діями ХАМАС. За словами учасників переговорів про припинення вогню, що йдуть у Катарі, представникам угруповання потрібно дізнатися про думку Сінвара, перш ніж ухвалити рішення.

Вбивство Сінвара або його взяття в полон, на думку чиновників у США, дало б прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу можливість заявити про значну військову перемогу та підготувати його до припинення бойових дій. Але як це позначиться на переговорах про звільнення заручників, поки не зрозуміло, що є наступники Сінвара не захочуть укладати угоду з Ізраїлем.

До слова, переговори між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС щодо припинення війни та обміну заручниками завершилися без досягнення фінальної угоди. Під час чергового раунду переговорів, що проходили в Каїрі, сторони не змогли дійти згоди щодо запропонованих посередниками варіантів угоди. Основною проблемою стало питання присутності ізраїльських військових у так званому «Філадельфійському коридорі»  – вузькій ділянці вздовж південного кордону Сектора Гази з Єгиптом.

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Теги: США переговори Ізраїль полон військові скандал Пентагон ХАМАС розвідка

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