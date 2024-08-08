Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico

Адміністрація Байдена попередила Іран, що масштабний напад може лише посилити напруженість

Адміністрація Байдена продовжує вести інтенсивні дипломатичні переговори, сподіваючись, що Іран перегляне свою позицію щодо можливої масштабної атаки на Ізраїль. Це стало особливо актуальним на фоні вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, яке, як повідомляється, стало наслідком дистанційно керованої бомби в його тегеранському гостьовому будинку. Про це повідомляє Politico.

Згідно з інформацією видання, останніми днями США активно залучали своїх союзників на Близькому Сході, аби вплинути на Тегеран і переконати його утриматися від військових дій проти Ізраїлю. Адміністрація Байдена попередила Іран, що масштабний напад може лише посилити напруженість і призвести до прямої конфронтації між країнами.

Американські чиновники зазначають, що, попри початкові заперечення, Тегеран схоже переглядає свою позицію. Через посередників США надіслали Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ханія, був результатом таємної ізраїльської операції і не спричинив загибелі іранських громадян, Ірану слід розглянути можливість відмови від планів щодо нападу на Ізраїль.

Наразі Вашингтон очікує на реакцію Ірану і сподівається, що ситуація не призведе до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Як повідомлялося, Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО.