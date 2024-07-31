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Підтвердження права власності на майно: депутати пропонують спростити процедуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підтвердження права власності на майно: депутати пропонують спростити процедуру
ВПО не мають змоги отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за пошкоджене або знищене житло
фото з відкритих джерел

Вимушені переселенці часто стикаються з проблемою відсутності доступу до документів щодо нерухомості

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який має на меті спростити підтвердження права власності на майно у разі відсутності доступу до документів бюро технічної інвентаризації (БТІ) на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як зазначає відомство, вимушені переселенці часто стикаються з проблемою відсутності доступу до документів БТІ щодо нерухомості, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.

«Це створює проблему з отриманням компенсації за програмою «єВідновлення» за пошкоджене або знищене житло для осіб, чиє право власності на нерухомість виникло до 2013 року і запис про яке у Держреєстрі речових прав відсутній», – йдеться в повідомленні.

Так, група депутатів зареєструвала законопроєкт № 11440. Ним передбачається спрощена процедура підтвердження права власності на житло у разі, якщо його було зареєстровано через БТІ з використанням паперових носіїв, наразі недоступних через тимчасову окупацію або знищених унаслідок бойових дій.

Зокрема, нардепи пропонують унормувати адміністративну процедуру та надати державним реєстраторам і нотаріусам право вносити відомості до електронного Державного реєстру речових прав на підставі правовстановлювальних документів без підтвердження інформації від бюро технічної інвентаризації.

Нагадаємо, українці, які мають вціліле або пошкоджене житло на окупованій території або у зоні бойових дій, і які переїхали на контрольовану Україною територію, зараз не можуть претендувати на компенсації за програмою «єВідновлення».

Як повідомлялося, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

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Теги: ВПО Міністерство ТОТ та ВПО депутат майно компенсація житло законопроєкт

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Політика

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