Підвищення податків. Бізнес звернувся до влади з новою заявою

Члени ради бізнесу вважають, що провадження нових видів податків значно обтяжить бізнес та державні органи додатковими формами звітування

В урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби. Про це йдеться у заяві Української ради бізнесу.

Члени ради бізнесу вважають, що провадження нових видів податків значно обтяжить бізнес та державні органи додатковими формами звітування, необхідністю впровадження нових процедур адміністрування та контролю, та спричинить додатковий фіскальний тиск на український бізнес. Представники бізнесу вважають, що такі фактори призведуть до дискримінації добросовісного бізнесу та сприятимуть зростанню тіньової економіки.

Натомість фахівці пропонують спрямувати пошук додаткових надходжень у таких напрямах:

Активізація заходів для боротьби з тіньовою економікою та підвищення ефективності роботи контролюючих органів, забезпечити повне перезавантаження Митної та Податкової служб комісіями з вирішальним голосом міжнародних експертів для мінімізації «тіньових схем» та наповнення бюджету.

Скорочення видатків загальнодержавного бюджету.

Залучення бізнес-асоціацій до напрацювання нового проєкту закону та опрацювати варіанти для пошуку інших джерел надходжень до бюджету.

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації теж виступають за посилення заходів із детінізації економіки для наповнення держбюджету замість пропонованого в законопроєкті № 11416 підвищення ставок деяких податків і введення нових.

«На думку учасників асоціації, поки уряд не використовує потенціал тіньової економіки складно із розумінням сприймати додаткові податки виключно на білий бізнес. Детінізація може вивільнити додаткові мільярди гривень до державного бюджету», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за оцінками дослідження Інституту соціально-економічної трансформації у 2023 році потенційні втрати доходів бюджету від «тіні» становлять близько 400 млрд грн. Зокрема, більше втрат від контрабанди на кордоні – 80-150 млрд грн, зарплат у конвертах – 70-110 млрд грн, контрафакту та нелегальної торгівлі – 46-51 млрд грн.

«Тож ми хотіли б звернути увагу на невичерпний фіскальний потенціал тіньової економіки. Водночас хочемо наголосити, що без реформи митниці, повноцінного перезапуску БЕБ та ефективної роботи правоохоронних органів результативна боротьба з тінню неможлива», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що з 1 вересня в Україні набере чинності новий військовий збір 15% на купівлю авто при їх першій державній реєстрації. Вона зазначає, що підвищення податків не уникнути, адже до кінця 2024 року в державному бюджеті не вистачає 500 млрд грн, у тому числі на заробітну плату військовим.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що якщо запровадять військовий збір у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації – це не буде проблемою ані для авторинку, ані для покупців.

Мінфін отримує критику від автодилерів, які заявляють, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Марченко припускає, що це може статися: «Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком».

Міністр фінансів зауважує, що купівля автомобіля наразі не є нагальною проблемою. «У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили. Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», – сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу».