Румунія сформувала новий уряд після шести місяців політичної кризи

Новий кабінет має скоротити бюджетний дефіцит і підготувати фінансовий план на 2027 рік

Парламент Румунії затвердив уряд на чолі з дипломатом Лукою Нікулеску, завершивши майже шестимісячний період політичної нестабільності. За новий кабінет проголосували 280 парламентарів, проти – 58. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Digi24.

Як Румунія вийшла з політичного глухого кута

Для затвердження уряду необхідно було щонайменше 233 голоси. Кандидатуру 55-річного Луки Нікулеску запропонував президент Румунії Нікушор Дан. Новий прем’єр – дипломат і колишній журналіст, який також обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. До призначення він займався питаннями вступу країни до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Після голосування Нікулеску заявив, що країна нарешті зможе повернутися до повноцінної роботи уряду.

фото: Inquam Photos / George Călin

«Це важливий момент для Румунії, ми виходимо з шестимісячної кризи, ми негайно беремося за роботу», – сказав він, звертаючись до парламентарів.

Політичне протистояння загострилося у квітні 2026 року. Соціал-демократична партія Румунії вийшла з урядової коаліції через незгоду з курсом прем’єр-міністра Іліє Боложана, зокрема його заходами бюджетної економії. На початку травня парламент відправив уряд Боложана у відставку: за вотум недовіри проголосував 281 депутат. Після цього президент кілька разів намагався знайти кандидата, який зміг би сформувати новий кабінет і заручитися підтримкою парламенту. Нікулеску став четвертим кандидатом, якого Дан висунув на посаду прем’єра після розпаду попередньої проєвропейської коаліції.

Які завдання стоять перед новим урядом

Кабінет Нікулеску сформований як уряд меншості. До нього увійшли представники Соціал-демократичної партії та незалежні фахівці. Соціал-демократи отримали 11 міністерських посад, тоді як частину ключових напрямів, зокрема фінанси, мають очолити незалежні фахівці.

фото: Inquam Photos / George Călin

Одним із головних завдань нового уряду буде скорочення бюджетного дефіциту. Румунія має один із найбільших дефіцитів серед країн Європейського Союзу, а фінансові труднощі вже посилили занепокоєння щодо кредитного рейтингу держави. Урядові потрібно підготувати бюджет на 2027 рік і домогтися його ухвалення парламентом у грудні. Від цього залежатиме, чи зможе країна втримати інвестиційний кредитний рейтинг.

Водночас уряд має діяти в умовах обмежених бюджетних ресурсів і розбіжностей між політичними силами. Соціал-демократи погодилися підтримати новий кабінет, але мають намір оцінити результати його роботи через шість місяців. Тривалість роботи уряду залежатиме від здатності прем’єра домовлятися з парламентськими фракціями та проводити фінансові рішення.

Нагадаємо, у травні парламент Румунії відправив у відставку проєвропейський уряд Іліє Боложана після голосування за вотум недовіри. Причиною конфлікту стали суперечки навколо економічної політики та заходів зі скорочення бюджетних витрат.