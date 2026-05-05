Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд

Румунія залишилася без Кабміну після гучного скандалу в парламенті

Парламент Румунії відправив у відставку уряд на чолі з Іліє Боложаном, підтримавши вотум недовіри рекордною кількістю голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

За резолюцію про недовіру уряду, ініційовану партіями PSD та AUR, проголосував 281 парламентар при мінімально необхідних 233 голосах. Це стало найбільшою кількістю голосів «за» відставку Кабінету Міністрів за всю історію румунського парламенту.

Загалом у залі були присутні 431 депутат і сенатор. Лише четверо висловилися проти, решта представників правлячої коаліції (PNL, USR, UDMR) обрали тактику «присутній, але не голосую».

Після оголошення результатів Іліє Боложан залишив будівлю парламенту. Румунія вступає в період переговорів і політичних консультацій для формування нового складу уряду.

На тлі політичної нестабільності румунський лей продемонстрував падіння, а курс євро досяг нового історичного максимуму. У правлячій партії PNL вже заявили, що попри «емоції всередині команди», вони не планують відмовлятися від участі в управлінні державою.

Нагадаємо, уряд Іліє Боложана зіткнувся з жорсткою критикою опозиції через спроби реформування державних компаній. Опозиційні сили звинувачували прем'єра у бажанні зберегти контроль над стратегічними підприємствами, тоді як прихильники Боложана виходили на мітинги на підтримку його реформ.

Один із лідерів соціал-демократів Сорін Гріндяну під час дебатів звинуватив главу уряду в несправедливому розподілі бюджетних коштів на користь окремих регіонів.

