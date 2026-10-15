Російські атаки на судна: Румунія скликає союзників у НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір зібрати Північноатлантичну раду після зустрічі з президентом Румунії

Румунія порушить на рівні НАТО питання безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі після низки ударів по торгових суднах біля свого узбережжя. За словами міністерки закордонних справ Оани Цою, за добу уражено чотири комерційні кораблі, загинуло восьмеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис румунської очільниці дипломатії в соцмережі X.

Бухарест поінформував союзників

Оана Цою розповіла, що частина уражених суден перебувала в територіальних водах Румунії та її виключній економічній зоні. Після інцидентів Бухарест повідомив союзників і партнерів про погіршення безпекової ситуації в регіоні.

За словами міністерки, країни Альянсу домовилися обговорити проблему на рівні НАТО. Генеральний секретар організації Марк Рютте має скликати Північноатлантичну раду після зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном і прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Дату засідання поки не оголосили.

Цою також наголосила на зростанні загрози від російських ударних дронів, зокрема шахедів, а також інших повітряних і морських безпілотників. Через порушення румунського повітряного простору в небо піднімали винищувачі.

«Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден», – заявила міністерка. За її словами, Бухарест вимагає припинити удари, які загрожують мирному судноплавству.

Нові інциденти біля румунського узбережжя

Серед останніх випадків – ураження танкера Wine Trader під прапором Сан-Марино поблизу румунського берега. На борту спалахнула пожежа. П'ятьох членів екіпажу врятували, доля ще сімох залишалася невідомою, рятувальна операція тривала.

Напередодні дрон влучив у танкер YARA J під прапором Коморських Островів у територіальних водах Румунії. Моряки загасили вогонь самотужки, усі 17 членів екіпажу вціліли. Судно прямувало до порту Констанца.

За даними Reuters, упродовж попередніх десяти днів біля узбережжя Румунії та Болгарії сталося кілька нападів на торгові судна. Вони призвели до загибелі людей і зникнення моряків безвісти. Джерело в НАТО повідомило агентству, що дрони, які атакували кораблі поблизу Румунії, мали російське походження. Водночас президент Румунії публічно не поклав відповідальність безпосередньо на Москву.

Загроза для українського морського експорту

Загострення біля румунських берегів відбувається на тлі систематичних російських ударів по українських портах і цивільних суднах. Під загрозою опиняються не лише екіпажі, а й маршрути, якими Україна вивозить зерно та інші вантажі.

Український морський коридор почав працювати у вересні 2023 року після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи. Він забезпечує рух суден до українських портів і з них, зокрема в Одеському регіоні. Попри обстріли, маршрут функціонує.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, станом на червень 2026 року коридором перевезли 200 млн тонн вантажів, з яких 118 млн тонн – зерно. Загалом порти обслужили понад 7800 суден.

У серпні українська сторона повідомляла, що за липень і першу половину серпня Росія атакувала 52 цивільні судна. Частина з них перевозила продовольство та інші вантажі до українських портів або з них. У Києві наголосили, що такі удари підривають міжнародні ланцюги постачання та глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, 15 жовтня «Главком» писав, що безпілотник атакував танкер YARA J біля Румунії. Судно прямувало до України, але після інциденту рушило до Констанци.