Румунія збила два безпілотники, які залетіли на її територію

Дрони збили два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії, які патрулювали повітряний простір

БпЛА знищили над територіальними водами країни

У суботу 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в соцмережі X, інформує «Главком».

Два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії, які патрулювали повітряний простір, піднялися з 86-ї авіабази «Борча» о 17:43. Перед цим радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний, які рухалися на південний захід.

«О 17:59 перша ціль порушила повітряний простір Румунії та була збита одним із винищувачів F-16 о 18:01. Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 і була збита іншим винищувачем F-16 о 18:05», – ідеться у заяві.

Обидві цілі ідентифікували як безпілотники. Їх збили над територіальними водами Румунії.

«Додаткову інформацію нададуть після завершення місії», – повідомили в оборонному відомстві.

Раніше Румунія запропонувала створити спільне військове командування НАТО для захисту Чорного моря. Міністр оборони країни Раду Міруце обговорив цю ініціативу з болгарським колегою та запропонував підписати спільного листа до керівництва Альянсу на підтримку створення нової структури.

Міруце пояснив необхідність створення спільної структури низкою нещодавніх інцидентів у регіоні. Серед них він назвав появу безпілотників, затоплення суден і морські міни.

За словами міністра, російські атаки на українську інфраструктуру створюють додаткові ризики для безпеки сусідніх держав і перевіряють готовність національних сил та НАТО реагувати на загрози.