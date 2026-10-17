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Румунія збила два безпілотники, які залетіли на її територію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Румунія збила два безпілотники, які залетіли на її територію
Дрони збили два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії, які патрулювали повітряний простір
фото: Міністерство оборони Румунії/Х

БпЛА знищили над територіальними водами країни

У суботу 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії в соцмережі X, інформує «Главком».

Два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії, які патрулювали повітряний простір, піднялися з 86-ї авіабази «Борча» о 17:43. Перед цим радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 км на схід від острова Зміїний, які рухалися на південний захід.

Румунія збила два безпілотники, які залетіли на її територію фото 1

«О 17:59 перша ціль порушила повітряний простір Румунії та була збита одним із винищувачів F-16 о 18:01. Друга ціль увійшла в повітряний простір Румунії о 18:01 і була збита іншим винищувачем F-16 о 18:05», – ідеться у заяві.

Обидві цілі ідентифікували як безпілотники. Їх збили над територіальними водами Румунії.

«Додаткову інформацію нададуть після завершення місії», – повідомили в оборонному відомстві.

Раніше Румунія запропонувала створити спільне військове командування НАТО для захисту Чорного моря. Міністр оборони країни Раду Міруце обговорив цю ініціативу з болгарським колегою та запропонував підписати спільного листа до керівництва Альянсу на підтримку створення нової структури.

Міруце пояснив необхідність створення спільної структури низкою нещодавніх інцидентів у регіоні. Серед них він назвав появу безпілотників, затоплення суден і морські міни.

За словами міністра, російські атаки на українську інфраструктуру створюють додаткові ризики для безпеки сусідніх держав і перевіряють готовність національних сил та НАТО реагувати на загрози.

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Теги: F-16 дрон Румунія

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