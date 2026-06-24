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Тихо і без голосування: Румунія схвалила закон про об'єднання з Молдовою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тихо і без голосування: Румунія схвалила закон про об'єднання з Молдовою
Документ вважається прийнятим автоматично після закінчення 45-денного терміну
фото з відкритих джерел

Digi24: ультраправа S.O.S. România подала ініціативу 14 квітня – депутати її так і не розглянули

Палата депутатів Румунії схвалила законопроєкт про об'єднання з Молдовою без жодного голосування – документ вважається прийнятим автоматично після закінчення 45-денного конституційного терміну розгляду. Тепер він надходить до Сенату, який ухвалить остаточне рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Як закон пройшов без голосування

Законодавчу ініціативу внесли депутати ультраправої партії S.O.S. România 14 квітня. Дебатів у залі так і не було – юридичний комітет, комітет з прав людини та уряд Румунії видали негативні висновки, проте це не зупинило автоматичного схвалення. Відповідно до статті 75 Конституції Румунії, якщо нижня палата не розглянула законопроєкт протягом 45 днів, він вважається схваленим і передається до Сенату в редакції авторів.

Саме Сенат матиме останнє слово – остаточне рішення залишається за ним.

Що передбачає законопроєкт

Документ дає румунському уряду право негайно розпочати переговори з Молдовою щодо можливого об'єднання двох держав. Після ухвалення закону та його публікації в Офіційному віснику про це мають бути повідомлені США, НАТО, ООН, Європейський союз, а також молдовський уряд. Законопроєкт також посилається на Гельсінський заключний акт НБСЄ, який допускає мирну зміну кордонів дипломатичним шляхом.

Позиції лідерів двох країн

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що об'єднання стане можливим лише тоді, коли більшість населення Молдови цього захоче. Президентка Молдови Мая Санду раніше говорила, що на референдумі проголосувала б «за» об'єднання, однак наголошувала: наразі такої підтримки серед молдован немає, а головним пріоритетом країни залишається вступ до Європейського союзу.

Віцепрем'єр Молдови Еуджен Осмокеску зазначив, що Кишинів може розглянути об'єднання з Румунією лише якщо євроінтеграційний шлях країни буде заблокований або суттєво загальмований.

Нагадаємо, три тижні тому «Главком» повідомляв, що уряд Молдови вперше відкрито допустив можливість об'єднання з Румунією як альтернативний сценарій – якщо переговори про вступ до ЄС загальмують після 2028 року.

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Теги: Молдова законопроєкт переговори Європейський Союз Мая Санду населення партії закон Румунія Нікушор Дан

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