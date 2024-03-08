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Санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі: Сейм Польщі ухвалив резолюцію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі: Сейм Польщі ухвалив резолюцію
Документ польського Сейму закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства
фото: polskieradio.pl

Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

Сьогодні, 8 березня, Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до ЄС.  Про це повідомляє із посиланням на Polskie Radio.

Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства.

«За» документ проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування.

У резолюції польський Сейм вказує, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Презентуючи позицію «Громадянської коаліції», депутатка Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарнимою з Україною, однак, не за рахунок аграріїв.

«Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку (повномасштабної, – «Главком») війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Польща виступає за колективну заборону імпорту агропродукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу. І все через овочі, які потрапили до сусідньої з Україною країни. Росія поставила Польщі 80 тонн огірків. На експортну продукцію оформлено відповідні документи. 

Теги: Польща Білорусь росія фермерство фермер

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