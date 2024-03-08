Санкції на агропродукцію з РФ і Білорусі: Сейм Польщі ухвалив резолюцію

Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

Сьогодні, 8 березня, Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до ЄС. Про це повідомляє із посиланням на Polskie Radio.

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Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства.

«За» документ проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування.

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У резолюції польський Сейм вказує, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та республіки Білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Презентуючи позицію «Громадянської коаліції», депутатка Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарнимою з Україною, однак, не за рахунок аграріїв.

«Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку (повномасштабної, – «Главком») війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Польща виступає за колективну заборону імпорту агропродукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу. І все через овочі, які потрапили до сусідньої з Україною країни. Росія поставила Польщі 80 тонн огірків. На експортну продукцію оформлено відповідні документи.