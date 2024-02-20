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Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
фото з відкритих джерел

«Ситуація в Україні починає ставати драматичною»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував затримку з рішеннями для військової підтримки України на рівні ЄС, наголошуючи, що «може стати надто пізно». Як повідомляє rmf24, про це він заявив у коментарях ЗМІ у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ. 

Сікорський сказав, що йому прикро знову казати про відсутність прогресу у питанні постачання боєприпасів Україні та що деякі країни досі блокують створення спеціального механізму у рамках Європейського фонду миру для фінансування постачання боєприпасів. Він наголосив, що це рішення слід ухвалити якомога швидше. 

«Ситуація в Україні починає ставати драматичною. Я закликав нарешті ухвалити рішення… Як ми бачимо, Авдіївка вже впала, росіяни наступають на кількох напрямках, можливо, вже надто пізно», – заявив Сікорський.

Він також відреагував на заяву на Мюнхенській конференції президента Чехії Петра Павела про те, що Прага «знайшла» сотні тисяч боєприпасів, які можна передати Україні. 

«Це нова ситуація, тому що досі ми думали, що снарядів вже просто немає. Виявляється, що є і снаряди, і потужності виробництва. Чого немає – то це рішення про виділення коштів на закупівлю і виробництво», – сказав Сікорський. 

Минулого тижня Сікорський спільно з очільником МЗС Великої Британії Девідом Кемероном закликав Конгрес США і особисто спікера Палати представників Майка Джонсона схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.

Раніше повідомлялось, що Україна може стати членом Європейського Союзу та НАТО, але вже після закінчення війни з Росією. Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Нагадаємо, глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна. За словами Габріелюса Ландсбергіса, російські загарбники можуть раптово напасти і на країни НАТО. Захід не має чекати «на другий Перл-Харбор», необхідно захищатися разом.

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Теги: Польща росіяни Україна фінансування путін міністр

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