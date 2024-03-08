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Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
Росія експортувала до Польщі партію огірків
фото із відкритих джерел

Onet: Польща погрожує Росії та Білорусі ембарго за експорт овочів 

Польща виступає за колективну заборону імпорту агропродукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу. І все через овочі, які потрапили до сусідньої з Україною країни, пише Onet. Росія поставила Польщі 80 тонн огірків. На експортну продукцію оформлено відповідні документи. 

«Орловська область вийшла на новий рівень експорту сільськогосподарської продукції. Вперше огірки, вирощені в одному з регіональних тепличних комплексів, потрапили до Республіки Польща», – йдеться в офіційному повідомленні Федеральної служби ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії. На підставі отриманих даних 4 березня оформлено відповідні документи на експорт продукції до Польщі, пише Onet.

Імпорт продукції з країни-агресора обурив та відверто шокував європейських фермерів. Як пише Onet, «світлом у кінці тунелю», може стати ембарго на імпорт російських і білоруських продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Зазначається, що дозволяючи імпорт, європейська торговельна політика сприяє зміцненню жорстоких режимів у Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував, щоб польський сейм закликав Брюссель вжити активних заходів щодо цього. Як відомо, влада Латвії ввела ембарго на російську продукцію.

Нагадаємо, Єврокомісія має намір наступного тижня виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський.

Зокрема, зазначив Войцеховський, ці заходи передбачають повну відмову від обов'язкового утримання «під паром» (йдеться про збереження певних територій незасіяними – «Главком») чотирьох відсотків земельних угідь. При цьому фермери матимуть змогу продовжити тримати землю «під паром», і за це вони отримуватимуть винагороди.

До слова, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів, пише Bloomberg. Європа традиційно була одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, від зерна та молочних продуктів до свинини та оливкової олії. У середньому на продукти харчування у 2021 році йшло лише 14% витрат європейських домогосподарств порівняно з приблизно 60% у Нігерії та 40% у Єгипті. Але пандемія коронавірусу, вторгнення Росії в Україну та збої на ключових судноплавних маршрутах порушили ланцюжки поставок і призвели до стрімкого зростання цін на продовольство у Європі. 

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Теги: росія влада Дональд Туск документи політика продукти імпорт Європа ембарго експорт Єврокомісія Польща харчування

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