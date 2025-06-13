Путін закликає до деескалації та переговорів після ударів Ізраїлю по Ірану

Російський диктатор заявив про важливість повернення до переговорного процесу та вирішення всіх питань

Путін засудив дії Ізраїлю та запропонував посередництво після ударів по Ірану

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонні розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У розмові з іранським лідером Путін висловив співчуття «керівництву і народу Ісламської Республіки Іран у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів, унаслідок ізраїльських ударів».

Путін заявив, що «Росія засуджує дії Ізраїлю, зроблені в порушення Статуту ООН і міжнародного права». У повідомленні Кремля заявляють, що «російська сторона всіляко підтримувала зусилля щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми мирним шляхом, висунула конкретні ініціативи, спрямовані на знаходження взаємоприйнятних домовленостей. Росія й надалі сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем».

У розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю російський диктатор заявив про важливість повернення до переговорного процесу та вирішення всіх питань, що стосуються іранської ядерної програми, виключно політико-дипломатичними засобами.

Прес-служба Кремля заявила, що Путін висловив готовність надати посередницькі послуги, аби «не допустити подальшої ескалації напруженості».

Зазначається, що сторони домовилися про продовження «тісних контактів» між російським керівництвом та керівництвом як Ірану, так і Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль таємно готував атаку на Іран протягом восьми місяців.

Журналісти зазначають, що Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Трампа, що «не атакуватиме Іран». Білий дім своєю чергою заявив, що атака Ізраїля на Іран буде «особистою справою» Ізраїля.