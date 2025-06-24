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Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль
фото: ClashReport

Варто зазначити, що Трамп оголосив про початок перемир'я між Ізраїлем та Іраном

ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни, передає «Главком».

Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель.

У кількох районах Ізраїлю пролунали вибухи. Падіння ракети зафіксовано в Беер-Шеві на півдні країни, повідомив телеканал N12.

Наслідки ракетної атаки Ірану на Ізраїль
Наслідки ракетної атаки Ірану на Ізраїль

У мережі опублікували кадри влучань. На кадрах видно, як величезний стовп диму здіймається над містом. За повідомленням ClashReport, іранська ракета влучила у семиповерхову будівлю.

Наслідки удару іранської ракети по території Ізраїлю
Наслідки удару іранської ракети по території Ізраїлю

Варто зазначити, що Трамп оголосив про початок перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. 

« За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове».

Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Коли його запитали, чи війна остаточно закінчилася, він відповів: «Так. Я не вірю, що вони колись знову стрілятимуть один в одного».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує.

«Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі.

Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

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Теги: Ізраїль ракетна атака Іран

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