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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Трамп між Путіним і Нетаньяху: хто сильніше його використовує?

glavcom.ua
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Нетаньяху домігся від Трампа більшого, ніж Путін
колаж: glavcom.ua

Як Ізраїль втягнув Трампа у війну проти Ірану

Нетаньяху і Путін змагаються, хто сильніше використовує Трампа у своїх цілях. Путін домігся негласної згоди Трампа на збройний нейтралітет і скасування сильної допомоги Україні. Це розв'язало руки Путіну для літнього наступу в Україні та варварських бомбардувань мирних міст України. Трамп вперто не помічає ескалації агресії Путіна, який намагається примусити Україну до капітуляції на його умовах. При цьому цинічний Трамп на саміті НАТО у Гаазі не втримався і став співчутливо розпитувати президента Зеленського, як він почувається у цій ситуації, коли вже США не допомагають, а Європа ще довго розгойдується з допомогою Україні.

Але Нетаньяху домігся від Трампа більшого, ніж Путін. Йому вдалося втягнути Америку й особисто Трампа у війну проти Ірану. Осмілілий Трамп забув, що він «іміджевий миротворець», а не «палій війни», сміливо скинув на іранські ядерні об'єкти потужні бомби і одразу ж оголосив про закінчення війни і перемир'я між Іраном та Ізраїлем. При цьому, Трамп забув оголосити про своє рішення хитрому Нетаньяху і обматюкав обох – Ізраїль та Іран. Усе це було сильним ударом по планах Нетаньяху і цілком задовольняло Іран і Росію.

Тепер черга Трампа покарати підлого Путіна, який нахабно випробовує терпіння Америки, показує її слабкість у світі та не соромлячись знущається, як хоче, з легковажного 80-річного старого-президента США Трампа. Різко зросла роль американських генералів в ухваленні важливих рішень (бомбардування Ірану), що дасть змогу Трампу бути адекватнішим у своїх неохайних відносинах із Путіним і почати серйозно тиснути на Кремль та особисто на Путіна для припинення воєнних дій і перемир'я з Україною. При цьому, Америці навіть не потрібно сваритися з путінською Росією, а тільки відновити військово-технічну допомогу Україні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран Європа путін Ізраїль

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