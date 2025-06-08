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Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP
Starlink Маска з’явився в Білому домі без попередження
фото: The Washington Post

Без відома ІТ-фахівців Білого дому співробітники DOGE встановили супутниковий термінал Starlink на урядовому об'єкті. Відсутність контролю за новим з’єднанням викликала побоювання щодо витоку даних 

Команда Ілона Маска без попередження встановила термінал Starlink на території Білого дому, що викликало стурбованість серед фахівців з безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання пише, що у лютому 2025 року співробітники Департаменту ефективності уряду США (DOGE), підтримувані представниками адміністрації Трампа, піднялися на дах виконавчого офісу Ейзенхауера та встановили обладнання без погодження з ІТ-відділом Білого дому.

Унаслідок цієї неузгодженої дії спеціалісти не змогли контролювати нове інтернет-з’єднання, що створило потенційну загрозу витоку конфіденційної інформації та можливих кібератак. Чи працює термінал досі –невідомо, але після його монтажу на пристроях співробітників з’явилася нова мережа Wi-Fi під назвою Starlink Guest, яка не потребувала автентифікації, окрім пароля. За даними джерел, ця мережа залишалася доступною навіть цього тижня.

На запит журналістів у Білому домі відповіли через Секретну службу. Її представник Ентоні Гугліельмі зазначив, що служба знала про ініціативу DOGE покращити доступ до інтернету в адміністративному кампусі та не вважала це інцидентом чи порушенням безпеки.

Зазвичай у Білому домі гостьові мережі вимагають введення імені користувача та пароля, які діють лише тиждень і відстежуються. Робочі пристрої також перебувають під пильним наглядом: усі контакти ззовні фіксуються, а дані передаються виключно через VPN. Одне з джерел WP зауважило, що Starlink обходить такі обмеження – він дозволяє передавати інформацію без журналювання чи моніторингу. Це може призвести до того, що пристрої фактично «виходять з-під контролю» офіційної мережі.

Встановлення Starlink викликало конфлікт між DOGE і Секретною службою. Хоча технологія супутникового інтернету SpaceX вважається безпечнішою, ніж традиційні американські мережі, експерти вказують на ключову проблему – повну відсутність контролю за передачею конфіденційних даних та ризик зараження шкідливим програмним забезпеченням.

Мотиви, чому саме Starlink був обраний DOGE, залишаються нез’ясованими. Однак джерела зазначають, що в інших урядових структурах співробітники департаменту вже вимагали повний доступ до інформації, вимикали системи аудиту та використовували штучний інтелект для роботи з державними даними.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості перегляду державних контрактів підприємця Ілона Маска з урядом на тлі публічного конфлікту між ними. Це може потенційно зачепити великі проєкти компаній бізнесмена, зокрема SpaceX і Tesla. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Bloomberg.

«Ми все розглянемо. Йдеться про великі гроші. Про значні субсидії. Тож ми подивимось на це, тільки якщо це буде справедливо як для нього, так і для країни... але це має бути справедливо», – заявив Трамп журналістам під час перельоту до Нью-Джерсі на борту Air Force One.

Теги: США Ілон Маск Starlink конфлікт

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