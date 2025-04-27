Сенатор США пригрозив РФ санкціями у разі відмови від миру з Україною

Мова йде про запровадження «вторинних мит» для країн, які купують російську нафту, газ, уран або інші товари

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив про готовність законодавців ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі, якщо Кремль не погодиться на «гідний і справедливий» мир з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Грема у соцмережі X.

У своєму зверненні американський сенатор подякував президенту США та його команді за наполегливу роботу, спрямовану на досягнення справедливого завершення війни, розв'язаної через варварське вторгнення президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, Грем повідомив про подання двопартійного законопроєкту щодо запровадження нових санкцій проти Росії, який вже має майже 60 співавторів.

Сенатор уточнив, що мова йде про запровадження «вторинних мит» для країн, які купують російську нафту, газ, уран або інші товари.

«Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю, якщо Росія не погодиться на почесний, справедливий і міцний мир», – наголосив Грем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.

«У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше – через «банківські» або «вторинні санкції»? Занадто багато людей гине!», – написав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За його словами, сторони «дуже близькі до домовленості», і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, щоб остаточно завершити конфлікт. Він зазначив, що «більшість ключових пунктів уже погоджено».