Заводи російської НЛМК продовжують працювати у ЄС, попри активну співпрацю з російським ВПК – розслідування

Санкції ЄС не діють: заводи російської НЛМК виробляють сталь для крилатих та балістичних ракет, але вільно працюють у Європі – УП

Журналісти «Української правди» побували у Бельгії на двох заводах російської компанії НЛМК, якою володіє друга найбагатша людина Росії, наближений до Путіна олігарх Володимир Лісін. Попри доведену участь НЛМК у створенні зброї, якою вбивають українців, заводи у передмісті Брюсселю продовжують спокійно працювати. А сам олігарх досі не перебуває під жодними європейськими санкціями.

Згідно з даними, які є у розпорядженні УП, компанія НЛМК постачає електротехнічну сталь на цілу низку російських заводів, які виробляють крилаті та балістичні ракети, дрони та ядерну зброю, у тому числі – ракети С-300 та С-400, які часто атакують українські міста.

Тим часом його заводи у Бельгії вільно працюють, причому для роботи вони закуповують російську сировину. Таким чином, згідно з даними Євростату, ЄС витратив 660 мільйонів євро на закупівлю слябів виробництва РФ.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму €3 млрд. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

Тому перехідний період для російської металопродукції – слябів, чавуну та DRI, – має бути скорочений до кінця цього року, а не продовжуватися до 2028 року. Також ЄС має запровадити персональні санкції проти Володимира Лісіна та Групи НЛМК – адже Лісін є давнім соратником Путіна і сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії.