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Трамп зробив жорстку заяву після зустрічі з Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп зробив жорстку заяву після зустрічі з Зеленським
У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селищfзауважив Трамп
фото: Офіс президента

Може Путін і не хоче закінчувати війну, дійшов висновку президент США

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні. У зв'язку з цим виникає підозра, що глава Кремля не хоче завершувати війну, і з ним потрібно поводитися інакше.

«У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селища. Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше – через «банківські» або «вторинні санкції»? Занадто багато людей гине!», – написав Трамп.

Трамп зробив жорстку заяву після зустрічі з Зеленським фото 1

Також президент США назвав безглуздою інформацію в ЗМІ про те, що Україна повинна повернути собі територію, зокрема Крим, щоб зупинити війну.

«Украй упереджений і бездарний письменник з Times, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути собі території, включно з, як я розумію, Кримом, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка найгірша з часів Другої світової війни. Чому цей легковажний репортер не пише про те, що саме Обама дав змогу Росії захопити Крим в України без жодного пострілу?», – ідеться в публікації.

Крім того, Трамп зазначив, що яку б угоду він не уклав стосовно РФ і України, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, то видання The New York Times «все одно говоритиме про неї погано».

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Наступна зустріч президентів запланована після завершення поховання понтифіка.

Раніше очільник США Дональд Трамп анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною». А також наголосив, що обидві сторони дуже близькі до укладення мирної угоди.

«Тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити це. Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни!», – написав він.

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Теги: Дональд Трамп путін санкції

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