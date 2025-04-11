США обрали нового главу Обʼєднаного комітету начальників штабів: що про нього відомо

Ден Кейн – пілот F-16 у відставці, який, на відміну від багатьох попередників, не був начальником бойового підрозділу або роду військ

Сенат проголосував 60 голосами проти 25 за затвердження Кейна на військову топпосаду США

Американські сенатори у пʼятницю, 11 квітня, проголосували за затвердження відставного генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Дена Кейна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Сенат проголосував 60 голосами проти 25 за затвердження Кейна на військову топпосаду США. Він отримав значну підтримку як від однопартійців Трампа, так і від демократів – хоча ті й виступили проти швидкого схвалення кандидатури.

Перед голосуванням за затвердження Сенат США схвалив повернення Кейна на військову службу, звідки він пішов у відставку минулого року, у званні генерал-майора.

Цей крок передбачений законом, згідно з яким голова Обʼєднаного комітету начальників штабів повинен бути чинним військовим.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів – найвища військова посадова особа збройних сил США, що очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США (ОКНШ). До складу ОКНШ входить група високопосадовців збройних сил країни: заступник голови комітету, начальники штабів Армії та Повітряних сил, керівник військово-морськими операціями, комендант Корпусу морської піхоти та головнокомандувачі видів збройних сил США, що утворюють усі основні компоненти збройних сил США. Призначається на чотирирічний термін Президентом США, затверджується на посаді Сенатом. На відміну від міністра оборони США, Голова ОКНШ традиційно перебуває поза політикою і не має жодних командних повноважень щодо оперативного використання збройних сил. Головна роль цієї посадової особи – бути радником Президента і міністра оборони з військових питань.

Що відомо про Кейна?

Ден Кейн – пілот F-16 у відставці, який, на відміну від багатьох попередників, не був начальником бойового підрозділу або роду військ. З 2009 по 2016 рік він служив у Національній гвардії, а також був підприємцем та інвестором.

Його останнім місцем роботи було Центральне розвідувальне управління, де він обіймав посаду заступника директора з військових питань. Звідти він пішов на пенсію у 2024-му.

Раніше Дональд Трамп стверджував, що зустрівся з Кейном в Іраку у 2018 році, де той начебто надягнув кепку з гаслом Make America Great Again – що сам Кейн заперечив, заявивши на слуханнях у Сенаті про свою аполітичність і прагнення дотримуватися законів і Конституції США.

До слова, президент США Дональд Трамп може відвідати кілька країн Близького Сходу та Туреччину протягом травня. Зокрема про це повідомила у соцмережі Х журналістка CNN Алейна Трін з посиланням на джерело в Білому домі.