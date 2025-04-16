Росія хоче придбати у США літаки Boeing за рахунок заморожених активів – Bloomberg

Росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії «Аерофлот»

Від початку вторгнення Росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами

Росія попросила США дозволити їй купити літаки Boeing на гроші з мільярдів доларів заморожених державних активів, щойно в Україні буде досягнуто припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню. Водночас за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.

У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько $280 млрд резервів російського центрального банку, а також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.

Від початку вторгнення Росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.

Росія також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії «Аерофлот», яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Деякі американські компанії, зокрема Boeing, припинили свою діяльність в Росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників.

Нагадаємо, найбільший російський авіаперевізник – компанія «Аерофлот» – збирається отримати від групи «Волга-Дніпро» п'ять вантажних Boeing 737, щоб пустити їх на запчастини. Про це повідомляє російський «Коммерсант», пише The Moscow Times.

За словами джерел видання, йдеться про борти віком 21-22 роки й вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд руб кожен. Права на їхнє користування належать структурі «Атран», що входить у «Волгу-Дніпро».

До слова, в аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літака типу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна. Займання Sukhoi Superjet 100 сталося з тієї ж причини, що й літака цієї серії в «Шереметьєво» 2019 року. Тоді загинула 41 людина.

Подібний випадок трапився із Superjet і в аеропорту Якутська. Там також стійка шасі пробила паливний бак через нерівність на смузі. Тільки тому, що швидкість літака була невеликою, вдалося уникнути пожежі. Зазначається, що уже тоді була очевидною проблема зі стійкою шасі, однак вона не була виправлена.