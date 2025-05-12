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Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото)
За перші неповні п'ять місяців 2025 року в Росії було встановлено 66 пам'ятників «СВО»
фото: bbc

У 2025 році в Росії можуть з'явитися ще близько 50 пам'ятників. Поки влада не знижувала темпів з їх встановлення

Від 2022 року в Росії почали масово встановлювати монументи, присвячені так званій «СВО». Їх сотні – різні за формою, змістом, символікою, але всі пам'ятники мають спільну рису: росіяни не розуміють, що вони означають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Перші пам'ятники, присвячені «СВО», стали з'являтися в Росії 2022 року напередодні 9 травня. Найраніший було відкрито в чуваському селі Іменєве – там встановили іменну плиту окупанту, який загинув в Україні, поруч із меморіалом «воїнам-односельчанам», загиблим в II світовій.

Меморіальний комплекс окупантам протиповітряної оборони в Калінінграді та меморіал у псковських Вибутах, де знаходиться велике поховання військових
Меморіальний комплекс окупантам протиповітряної оборони в Калінінграді та меморіал у псковських Вибутах, де знаходиться велике поховання військових
колаж: ВВС

Надалі майже щомісяця в Росії та на окупованих територіях України пам'ятників почало з'являтися все більше й більше. До 9 травня 2025 року їх налічувалося вже 444. Ще один пам'ятник було поставлено на військовій базі в Таджикистані, і один – у невизнаній Південній Осетії.

Загалом, за повідомленнями ЗМІ, у 2025 році в Росії можуть з'явитися ще близько 50 пам'ятників. Поки влада не знижувала темпів з їх встановлення. За перші неповні п'ять місяців 2025 року в Росії було встановлено 66 пам'ятників – це рекордна кількість за всі попередні роки. До того ж тільки з 1 до 9 травня 2025 року – напередодні 80-річної річниці закінчення ІІ Світової – було встановлено 42 пам'ятники – більше, ніж за повний травень попередніх років.

Стало відомо, скільки пам'ятників, присвячені так званій «СВО», встановили
Стало відомо, скільки пам'ятників, присвячені так званій «СВО», встановили
інфографіка: ВВС

У листопаді 2022 року у Свердловській області розгорівся скандал. У селищі Красногвардійський «Комітет солдатських матерів» на приватні пожертви встановив пам'ятник загиблим окупантам із написом «Афган. Чечня. Сирія. Україна». Пам'ятник не сподобався місцевому депутату, який заявив, що його встановили без узгодження з владою і він узагалі схожий на надгробну плиту. З'ясувалося, що пам'ятник справді стояв не цілком легально, але адміністрація стала на бік громадських діячів і оформила його заднім числом.

У лютому 2024 року пермський губернатор урочисто відкривав пам'ятник учасникам війни в крайовій столиці. Семиметрову скульптуру з п'яти людських фігур розташували на постаменті біля «Будинку чекістів» у центрі міста. На пам'ятнику сучасний воїн тримає прапор з ликом Ісуса Христа, з ним поруч стоять оператор дрона і солдат із дитиною на руках, а позаду них – жінка, за спиною у якої майорить прапор із літерою Z і написом «Своїх не кидаємо».

У цьому пам'ятнику «буквально зібрані всі меми», говорить про нього дослідниця меморіальних практик Світлана Єремєєва: «Це і є показник, що ніхто не розуміє, що про це потрібно говорити. Тому вони про всяк випадок сказали все».

Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото) фото 1
колаж: ВВС

BBC пише, що два ці пам'ятники показують, як під час війни в Росії намагаються знайти відповідну мову для її осмислення і збереження пам'яті про загиблих – і не знаходять.

За словами Єремєєвої, ситуація з пам'ятниками «СВО» загалом унікальна з простої причини, що їх почали встановлювати, коли війна ще не закінчилася. У радянській традиції пам'ятники ставили після закінчення військових дій.

«Абсолютно незрозуміло, що ми цими пам'ятниками поминаємо. Що лежить в основі цієї пам'яті? Якщо ми ставимо пам'ятник конкретному загиблому солдату, то виходить цілком собі нормальний похоронний пам'ятник, – сказала Єремєєва. – Але коли там поруч залишають місце для нових імен, це вже якась нова річ. Тобто ми чекаємо ще мертвих, ще смерті. Чому цей пам'ятник? У мене немає відповіді».

Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото) фото 2
фото: ВВС

Абстрактні ж пам'ятники, здебільшого виконані у вигляді фігур військових, теж не можуть зафіксувати якийсь зрозумілий образ. «Це образ перемоги? Так ще рано про це говорити. Тоді виходить, що це образ війни і пам'ятник війні», – додала Єремєєва.

Монументи, присвячені так званій «СВО»
Монументи, присвячені так званій «СВО»
колаж: ВВС

Дослідниця зауважує, що різноманітність форм і тематик пам'ятників якраз наштовхує на думку про те, що «ясної, окресленої думки, чому ставлять пам'ятники, немає, а отже, немає і ясного образу».

Історик Костянтин Пахалюк, який перебуває у реєстрі «іноагентів», називає форми, які використовуються на пам'ятниках, комбінаторикою. Пам'ятники ніби складаються з різних комбінацій радянських і сучасних російських знаків – військової техніки, зброї, солдатів, журавлів, георгіївської стрічки та літер ZOV.

Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото) фото 3
фото: ВВС

«Я сказав би, що вони самі поки що не знають, що говорити. Немає чіткої мови, як це презентувати, як виробити розмову. Немає естетичної програми. Ось мужик з автоматом стоїть. А більше їм і нічого сказати. Слів багато, а сказати по суті – мало», – зазначив історик.

Пахалюк стверджує, що «росіян переконують, що ваше життя не важливе, а важлива велика історія. Це спосіб відчуження росіян від реальності і, мабуть, спосіб управління скорботою».

Росія встановила сотні пам'ятників, присвячені окупації України: чому вони схожі на меми (фото) фото 4
фото: ВВС

«Мені здається, у цьому процесі дуже важливо зафіксувати ось цей хаос – що насправді немає логічного місця, де цим пам'ятникам стояти, – зазначила Світлана Єремєєва. – Скажімо, коли помер Навальний, люди знали, куди нести квіти – до пам'ятників політв'язням. А ось тут є рух пам'ятників по різних місцях. І від цього теж стає незрозуміло, що вони означають».

До слова, у січні 2025 року у Придністров'ї з'явився меморіал, присвячений загиблим під час енергетичної кризи. Створили об'єкт жителі Тирасполя. Вони поклали квіти, свічки і обігрівач біля портретів загиблих, які отруїлися чадним газом або згоріли. Їх смерть пов’язують із зупинкою російського газу та спробою обігрітись неякісними приладами.

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Теги: росія війна скандал пам'ятник

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