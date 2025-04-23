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Глава Пентагону Гегсет заявив, що США більше не гарантують безпеку Європи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Глава Пентагону Гегсет заявив, що США більше не гарантують безпеку Європи
Глава Пентагону: Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув
фото: Ben Curtis/AP

Гегсет наголосив, що нинішні загрози потребують нової моделі співпраці всередині НАТО

Сполучені Штати більше не гарантують безпеку Європи та закликали союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає «Главком».

За його словами, сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

Міністр також повідомив, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Він зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.

Гегсет підкреслив, що Європа має посилити військову силу та зміцнити НАТО, оскільки «час, коли США залишались єдиним стовпом безпеки на континенті, минув».

«Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО», – сказав міністр.

Водночас американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн. Про це інформує «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми дуже свідомо ставимося до витрат, але армія - це те, що ми повинні побудувати, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил», – сказав Трамп.

До слова, все більше країн розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправки зброї. Таку заяву зробив неназваний європейський чиновник в коментарях для The Washington Post, пише «Главком».

Як зазначає видання, за словами чиновника, все більше держав схиляються до моделі фінансування українського ОПК, оскільки за роки допомоги Києву їхні власні запаси озброєння значно скоротилися.

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Теги: США НАТО Піт Гегсет

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