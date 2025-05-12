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США та Китай провели переговори: стали відомі деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США та Китай провели переговори: стали відомі деталі
Китай та США провели інтенсивні перемовини щодо торгівлі
фото із відкритих джерел

США і Китай впевнені у «суттєвому прогресі» за підсумками дводенних переговорів

Китай та США домовилися створити механізм економічних та торгових консультацій у ході переговорів, які пройшли на високому рівні у Женеві 10 та 11 травня. Про це повідомляє китайська агенція Xinhua.

У переговорах брали участь торговий представник США Джеймісон Грір, американський міністр фінансів Скот Бессент, віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен і два китайські заступники міністрів.

Як заявив Хе, сторони обговорили реалізацію ключових домовленостей, досягнутих на китайсько-американському саміті у січні. Він зазначив, що між двома країнами існує широкий потенціал для співпраці та спільні інтереси, а суть їхніх торговельно-економічних відносин полягає у взаємній вигоді.

Також китайський чиновник зазначив, що його країна не прагне торгової війни, але готова до заходів у відповідь, якщо США продовжуватимуть утискати його інтереси. Він наголосив, що стабільні та здорові торговельно-економічні відносини між країнами важливі не лише для Китаю та США, а й для глобальної економіки.

США також заявили про «суттєвий прогрес» за підсумками дводенних переговорів із Китаєм. Бессент зазначив, що деталі угоди будуть надані 12 травня.

Торговий представник США повідомив, що угода дозволить значно зменшити дефіцит торговельного балансу США, що становить $1,2 трлн. Він наголосив, що домовленостей вдалося досягти швидше, ніж очікувалося, що може свідчити про менші розбіжності між сторонами, ніж вважалося раніше.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори, зазначив, що зустріч пройшла в конструктивній атмосфері. За його словами, США прагнуть більшого відкриття китайського ринку для американських компаній, що має принести вигоду як Китаю, так і США.

На тлі торгової війни між країнами США запровадили мита на китайський імпорт, а Китай у відповідь збільшив мита на продукцію із США. Сторони продовжували взаємно збільшувати тарифи, що спричинило ескалацію конфлікту. Китай заявив про готовність захищати свої інтереси, наголосивши, що у торговельних війнах немає переможців.

Нагадаємо, США уклали торговельну угоду з Китаєм Деталі домовленостей буде оприлюднено під час спеціального брифінгу.

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Теги: США Китай торгівля Дональд Трамп переговори

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