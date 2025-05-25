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Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
Гегсет наголосив, що захист національної розвідки та оперативної безпеки є беззаперечним пріоритетом для Пентагону
фото з відкритих джерел

Посилення контролю над медіа сталося на тлі розслідування витоків секретної інформації, яке Пентагон ініціював після повернення Трампа на президентську посаду в січні

Міністр оборони США Піт Гегсет видав розпорядження, яке суттєво обмежує доступ представників ЗМІ до будівлі Пентагону. Відтепер журналісти з акредитацією зможуть відвідувати лише певні зони штабу оборонного відомства, і лише за умови наявності офіційного дозволу та супроводу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ці зміни набрали чинності негайно. За словами Гегсета, міністерство залишається прихильним до прозорості, однак має першочергове зобов’язання – забезпечити безпеку секретної розвідувальної інформації (CSNI) та інших конфіденційних даних, витік яких може загрожувати життю американських військовослужбовців.

Гегсет наголосив, що захист національної розвідки та оперативної безпеки є беззаперечним пріоритетом для Пентагону. Нові правила також покладають на представників пресслужби міністерства відповідальність за збереження конфіденційності. Їм планують видати оновлені посвідчення, що чітко позначатимуть їх статус як представників медіа.

Крім того, очікується впровадження додаткових заходів безпеки та посилений контроль за процесом видачі акредитацій.

Однак такі дії викликали обурення в журналістських колах. Асоціація преси Пентагону – організація, що представляє інтереси медіа, які висвітлюють діяльність збройних сил США, розкритикувала обмеження, назвавши їх «безпосереднім наступом на свободу преси». Вони нагадали, що журналісти мали доступ до не секретних частин будівлі протягом десятиліть, навіть після терактів 11 вересня, без будь-яких суттєвих обмежень з боку міністерства оборони.

Посилення контролю над медіа сталося на тлі розслідування витоків секретної інформації, яке Пентагон ініціював після повернення Дональда Трампа на президентську посаду в січні. Внаслідок розслідування трьох посадовців було відправлено у відпустку.

У межах нового підходу адміністрація Трампа також ініціювала перегляд розміщення ЗМІ в Пентагоні. Від деяких великих видань, зокрема New York Times, Washington Post, CNN та NBC News, вимагали звільнити офіси в будівлі. Натомість місця отримали інші медіа, в тому числі лояльні до чинної адміністрації – New York Post, Breitbart, Daily Caller і One America News Network. У Білому домі заявили, що таким чином прагнуть дати більше можливостей іншим ЗМІ стати постійними членами прескорпусу.

Раніше ми писали, що міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився переобладнати так звану «Зелену кімнату» у Пентагоні в гримерну студію, де високопосадовці можуть готуватися до виступів перед телекамерами. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на представника Міністерства оборони США, передає «Главком».

Зазначається, що основні зміни в кімнаті стосувалися меблів: було встановлено крісло в режисерському стилі, дзеркало та гримерний світильник, які взяли з наявних запасів. Також зусиллями Директорату з обслуговування приміщень штаб-квартири у Вашингтоні додали нову стільницю, виготовлену власноруч.

Теги: ЗМІ Піт Гегсет обмеження Пентагон

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