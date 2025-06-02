Скільки дронів Україна може виробляти щорічно: Міноборони здивувало заявою

«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді»

Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України Олександра Козенка під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

Під час виступу Козенко ознайомив учасників безпекового форуму зі спроможностями українського ОПК, у тому ж числі, в питанні виробництва дронів. Як він відзначив, вітчизняні безпілотники є значно дешевшими за інші аналоги й вже були протестовані в бою.

«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 млн різних дронів на рік», – зауважив він.

За словами заступника голови Міноборони, враховуючи досвід у війні України сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.