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США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України – Пентагон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України – Пентагон
За весь час великої війни Україна отримала допомоги від США на $105 млрд
фото: AP

Гегсет заявив, що адміністрація Трампа має «зовсім інший погляд» на війну в Україні

Бюджет Сполучених Штатів на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Пентагону Піта Гегсета, якого цитує Associated Press.

За словами глави оборонного відомства, адміністрація президента США має «зовсім інший погляд» на війну в Україні. «Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх суперницьких інтересів по всьому світу», – стверджує він.

Як зазначив міністр, слово «перемога» нібито не має «чіткого визначення», відтак президент Дональд Трамп зацікавлений у «шляху до миру та припиненні вбивств».

Нагадаємо, Україна мала отримати 20 тис. спеціальних ракет для боротьби з «Шахедами». Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід. Всього від США наша країна отримала допомоги на $105 млрд.

Раніше народний депутат Олег Дунда заявив, що Україна вже не буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, як це було за часів попереднього президента Джо Байдена.

Як повідомлялося, газета The Washington Post писала, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок.

Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Тим часом Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.

До слова, Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО.

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Теги: військова допомога Пентагон Піт Гегсет

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