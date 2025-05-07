Вучич зіткнувся з труднощами на шляху до Москви

Політик вирушив до Москви, аби взяти участь у параді на 9 травня

Глава Сербії заявляв, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви, бо дав особисту обіцянку Путіну

Влада Латвії ухвалила заборону на проліт літака президента Сербії Александра Вучича на шляху до Росії. Аналогічне рішення ухвалила й Литва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

За словами прем'єрки Латвії Евікі Сіліні, рішення про заборону ухвалило Міністерство закордонних справ Латвії. Інші країни Балтії поділяють цю позицію.

«У міністра закордонних справ є єдине бачення, як це питання координується в усіх трьох країнах Балтії. І в усіх країнах Балтії єдине уявлення, давати дозвіл на політ чи ні», – каже вона.

За даними Kurir, у першій половині дня 7 травня літак Вучича все ж приземлився у Москві. Водночас медіа не повідомило, яким саме чином Вучич дістався до РФ.

Тим часом Informer.rs повідомляє, що літак Вучича не долетів до Москви та не може продовжити свій шлях. Борт із політиком екстрено сів у Баку через небезпеку у повітряному просторі, зараз він очікує на дозвіл відновити політ.

Також зазначається, що заборону на проліт через повітряний простір Польщі та Литви було ухвалено щодо прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Нагадаємо, Вучич раптово захворів за декілька днів до параду на 9 травня.

Як відомо, Александар Вучич заявляв, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви 9 травня, оскільки дав особисту обіцянку президенту Росії Володимиру Путіну. Також він пообіцяв, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

Європейські чиновники попереджали Вучича, що візит до Москви може підірвати амбіції Сербії на вступ до Євросоюзу.

До слова, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

За словами президента, Україна не може цього гарантувати, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська своєю чергою не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.