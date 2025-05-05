Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів

Фіцо та Вучич поки точно не підтвердили, що поїздка до Москви відбудеться

Раптову хворобу Вучича та Фіцо користувачі мережі назвали «дроновірусом»

Парад диктатора Путіна до Дня перемоги має відбутись 9 травня у Москві, але деякі гості раптово захворіли, що насмішило користувачів мережі.

Традиційно на такі заяви українці відреагували мемами. «Главком» зібрав підбірку.

Зазначимо, що 1 травня Вучич провів зустріч у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Також президент планував провести ще кілька зустрічей з американськими республіканцями, однак захворів та повернувся до Сербії за рекомендаціями лікарів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо захворів і скасував свою програму на 1 травня.

Водночас повідомляється, що стан політиків покращується і візит на парад Путіна залишається в силі, але підтвердженої інформації, що Фіцо та Вучич все ж поїдуть –немає.