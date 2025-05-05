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Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів
Фіцо та Вучич поки точно не підтвердили, що поїздка до Москви відбудеться
фото з відкритих джерел

Раптову хворобу Вучича та Фіцо користувачі мережі назвали «дроновірусом»

Парад диктатора Путіна до Дня перемоги має відбутись 9 травня у Москві, але деякі гості раптово захворіли, що насмішило користувачів мережі.

Традиційно на такі заяви українці відреагували мемами. «Главком» зібрав підбірку.

Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 1
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 2
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 3
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 4
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 5
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів фото 6

Зазначимо, що 1 травня Вучич провів зустріч у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Також президент планував провести ще кілька зустрічей з американськими республіканцями, однак захворів та повернувся до Сербії за рекомендаціями лікарів. 

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо захворів і скасував свою програму на 1 травня.

Водночас повідомляється, що стан політиків покращується і візит на парад Путіна залишається в силі, але підтвердженої інформації, що Фіцо та Вучич все ж поїдуть –немає.

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Теги: гумор Роберт Фіцо мем парад Сербія путін

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