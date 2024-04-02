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Росія, що почала виганяти додому мігрантів, зіштовхнулася із неочікуваною проблемою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія, що почала виганяти додому мігрантів, зіштовхнулася із неочікуваною проблемою
Вихідці із Середньої Азії виїжджають з республіки після затримання їхніх земляків за підозрою у тероризмі
фото з відкритих джерел

Через затримання та виїзд мігрантів у столиці Дагестану назбиралися «гори сміття»

Поліцейські затримали мігрантів, які працюють у муніципальній бюджетній установі «Махачкала-1», у зв'язку з чим у столиці Дагестану виникли проблеми зі збиранням та вивезенням сміття. Про це повідомляють росЗМІ.

«Протягом останніх днів спостерігається погіршення санітарного стану міста, з технічних причин у регіонального оператора (щодо поводження з твердими комунальними відходами) МБУ «Махачкала-1» виникли складнощі при збиранні кошторису, контейнерних майданчиків та вивезенні ТКО», – повідомляє адміністрації міста.

У мерії запевнили, що «за активної міжвідомчої взаємодії вживаються всі можливі заходи для якнайшвидшого вирішення проблеми». У понеділок у прибиранні та вивезенні сміття на території муніципалітету взяли участь чоловіки, які працюють в адміністрації Махачкали та підвідомчих установах.

Тим часом у місцевих пабліках мешканці міста скаржаться на «гори сміття» у контейнерних майданчиках. Видання пише, що, згідно із повідомленням у структурах влади Махачкали, проблеми у роботі МБУ «Махачкала-1» виникли у зв'язку із затриманням «до з'ясування особистості» мігрантів, які працюють в установі.

Крім того, за словами джерела, деякі з вихідців із Середньої Азії могли виїхати з республіки після затримання минулої неділі в Махачкалі та Каспійську кількох їхніх земляків за підозрою у тероризмі.

Нагадаємо, після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Після нападу на «Крокус» у російських містах посилилися облави на мігрантів. У столиці поліція організувала рейди гуртожитками. У телеграм-чатах та таджицьких групах пишуть, що в Москві активізували перевірки вихідців з Центральної Азії. Водночас у Держдумі запропонували обмежити в'їзд мігрантам на час війни з Україною. 

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Теги: сміття росія мігранти Дагестан

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