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Захарова істерично відреагувала на заяву мера Парижа про участь росіян в Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Захарова істерично відреагувала на заяву мера Парижа про участь росіян в Олімпіаді
Захарова вважає, що представники французького бізнесу можуть піти брати штурмом мерію Парижа
фото: Reuters

Захарова натякнула, що французькі товари у РФ можуть почати маркувати наклейками «нам не раді в Москві»

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала істерику через заяву мера Парижа Анн Ідальго про російських спортсменів.

Захарову розлютила заява Ідальго, яка сказала, що спортсменам з Росії та Білорусі не будуть раді на Олімпіаді. 

«Як думаєте, може нам підібрати якусь французьку продукцію, яка широко представлена зараз у Росії, і заявити, що «їй будуть не раді»? Поки що французькі товари не маркуються наклейкам «нам не раді в Москві», але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони таке рішення ухвалять. Ще одна така заява, і представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа, за фермерами. Ми маємо величезний вибір того, чим низку французьких товарів можна замінити», – заявила Захарова.

Також вона згадала, що 210 років тому, 31 березня 1814, Париж був узятий російською армією.

«Мера Парижа Анн Ідальго і весь русофобський прошарок нинішньої французької влади від душі зі святом! Свого часу їхні попередники не оцінили миролюбності Росії і за це жорстоко поплатилися. Ми за мир та співпрацю, але на рівноправній основі. Ми високо цінуємо наш унікальний досвід взаємодії з Францією у найкращих його проявах, але хто до нас посунеться, той…», – додала Захарова.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Олімпіада Франція росія

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