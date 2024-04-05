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Україна атакувала аеродром Морозовськ у Росії, знищено мінімум шість літаків – джерела

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна атакувала аеродром Морозовськ у Росії, знищено мінімум шість літаків – джерела
У ніч на п’ятницю, 5 квітня, російські міста, в яких розташовані аеродроми, атакували понад 50 безпілотників
фото ілюстративне

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ

Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Як зазначили джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 і Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

«Результати спільної спецоперації вражають – знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень», – розповіло джерело.

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

«Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», – зазначає джерело.


Нагадаємо, що у Росії жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми.

А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

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Теги: росія СБУ безпілотник

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