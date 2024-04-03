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Розвідка пояснила, скільки винищувачів залишилося в окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, скільки винищувачів залишилося в окупантів
У Росії залишилося понад 200 винищувачів Су-34 та Су-35
фото з відкритих джерел

З початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35

У своєму авіапарку Росія має приблизно по сотні винищувачів-бомбардувальників Су-34 та багатофункціональних винищувачів Су-35. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки на запит АрміяInform.

Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

При цьому три А-50У перебувають на ремонті та модернізації.

Нагадаємо, українські захисники збивають літаки окупантів у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії.

Як повідомлялося, з початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря.

До слова, масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських Сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

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Теги: війна винищувач окупанти літак росія розвідка ГУР

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